Ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην Καλαμπάκα - Έρευνες για το αν ανήκει σε αγνοούμενο από το 2018

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε ένας νεαρός στην περιοχή των παλαιών Σφαγείων, κάτω από τον Άη Λια Καλαμπάκας, προκαλώντας την κινη...

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε ένας νεαρός στην περιοχή των παλαιών Σφαγείων, κάτω από τον Άη Λια Καλαμπάκας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.Σύμφωνα με πληροφορίες του stagonnews, την ώρα που περνούσε από το σημείο εντόπισε έναν ανθρώπινο σκελετό. Στον ίδιο χώρο φέρεται να βρέθηκε και σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του.Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα από την περιοχή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 2018. Την περίοδο εκείνη είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.Η ταυτοποίηση της σορού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου, θα προκύψουν από τις προβλεπόμενες εξετάσεις.