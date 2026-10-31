Ο Μυστικός Πόλεμος συνεχίζεται... Όταν ένας Έλληνας έκανε άνω κάτω τους τούρκους μέσα στην τουρκία!





















Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό σε ανώτερους αξιωματικούς του και από τότε άρχισε η παρακολούθηση του από το Γενικό Επιτελείο.





Ο «πόλεμος» αυτός,, τον οποίο οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν χαρακτηρίσει σαν «μυστικό», (gizli), αφορά διάφορες περιπτώσεις όπου τον κύριο λόγο είχαν οι μυστικές υπηρεσίες και όχι μόνο.Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του «πολέμου» είναι ότι δίνει μια άλλη διάσταση της χρόνιας ελληνοτουρκικής διαφοράς, μια διάσταση που καλό θα είναι να έχουν υπόψη όσοι ασχολούνται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.Μια υπόθεση αυτού του μυστικού πολέμου που έχει συγκλονίσει την Τουρκία ιστορία ήταν μια «υπόθεση» που έχει σηματοδοτήσει μιας σειρά από δίκες για έσχατη προδοσία που μάλιστα συνεχίζονται μέχρι σήμερα στην Σμύρνη.Πριν από μερικά χρόνια σύσσωμος ο τουρκικό τύπος έκανε για πρώτη φορά αναφορά με μεγάλη έμφαση σε μια αποκαλυφθείσα σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας σε βάρος της Τουρκίας.Τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ένας Τούρκος επισμηναγός,, ονόματι Μεχμέτ Μπαρούτ, 34 ετών, παντρεμένος με την Γκιουλ Μπαρούτ, 30 ετών και πατέρας ενός παιδιού, είχε συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές για απόπειρα παράδοσης σημαντικών μυστικών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε κάποιο Έλληνα αξιωματικό.Ο Τούρκος επισμηναγός υπηρετούσε στην αεροπορική βάση της Σμύρνης, όπου ξετυλίχτηκε η υπόθεση στην οποία σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα ενέχονταν και άλλοι πέντε Τούρκοι αξιωματικοί, ενώ είχε αποκαλυφθεί και ένας μυστικός τραπεζιτικός λογαριασμός του Μεχμέτ Μπαρούτ ύψους πολλών εκατομμυρίων τουρκικών λιρών.Χαρακτηριστικοί ήταν οι τίτλοι των τουρκικών εφημερίδων : Ανέφεραν για μια «Γυναικεία παγίδα της Ελλάδας» σε βάρος της Τουρκίας.Συγκεκριμένα η Μιλιέτ είχε γράψει, «Η γυναικεία παγίδα της Ελλάδας», η Τουρκίγιε, «Επισμηναγός κατάσκοπος», ενώ η Χουριέτ είχε γράψει, «Κάηκε ο αχρείος κατάσκοπος».Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο εν λόγω επισμηναγός είχε κινήσει τις υποψίες της γυναίκας του για απιστία με άλλες γυναίκες και η ίδια είχε αρχίσει να παρακολουθεί τις κινήσεις του.Η παρακολούθηση έφερε στο φως ένα διαμέρισμα στην περιοχή Καρσίγιακα της Σμύρνης, όπου ο Μεχμέτ Μπαρούτ και οι υπόλοιποι αναφερόμενοι αξιωματικοί το χρησιμοποιούσαν σαν ερωτική φωλιά. Η σύζυγος ψάχνοντας να βρει από που έβρισκε ο άντρας της τόσα μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία ξόδευε σε διασκεδάσεις με διάφορες γυναίκες, ανακάλυψε έναν ύποπτο τραπεζιτικό λογαριασμό ύψους πολλών εκατομμυρίων τουρκικών λιρών.Η παρακολούθηση κράτησε περίπου έξη μήνες, σύμφωνα με την εφημερίδα Μιλιέτ και πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε πως ο Μπαρούτ είχε επαφές με κάποιο πράκτορα των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος όπως είχε αποκαλυφθεί από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, είχε χορηγήσει στον Μπαρουτ το ποσό των δυο δισεκατομμυρίων εφτακοσίων εκατομμυρίων τουρκικών λιρών, για απόσπαση απορρήτων μυστικών της τουρκικής αεροπορίας.Τις αμέσως επόμενες μέρες το γεγονός πήρε μεγάλη έκταση από τον τουρκικό τύπο και ήρθε στο φως της δημοσιότητας η πληροφορία πως ο Έλληνας κατάσκοπος είχε υπηρετήσει στο ελληνικό προξενείο της Σμύρνης, ενώ ο Μπαρουτ ομολογούσε πως προδόθηκε από την ίδια του την γυναίκα για τους παράνομους δεσμούς που είχε.Η Εφημερίδα Χουριέτ δημοσίευσε τότε την φωτογραφία μιας άλλης μυστήριας γυναίκας δικηγόρο, αγνώστων λοιπών στοιχείων που καταζητούνταν από τις τουρκικές αρχές για ανάμειξη στην υπόθεση, ενώ συνεχίζονταν οι συλλήψεις και άλλων αξιωματικών σαν υπόπτων συμμετοχής στην υπόθεση.ΕφημερίδαΣτόχοςΟ Μεχμέτ Μπαρούτ και οι υπόλοιποι αξιωματικοί οδηγήθηκαν με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας στις φυλακές Μαμάκ της Άγκυρας.Η υπόθεση όμως δεν έληξε εδώ. Στις 3 Ιουλίου όλες οι τουρκικές εφημερίδες ανέφεραν ότι ο κύριος δημιουργός της υπόθεσης δεν ήταν άλλος από ένα… Έλληνα αξιωματικό!!!….