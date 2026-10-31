Σχεδόν 300 συλλήψεις στα σημερινά επεισόδια στο Παρίσι: Διαδηλωτές ξήλωναν πεζοδρόμια και πετροβολούσαν τους αστυνομικούς

Όπως αναφέρει το bfmtv, οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν η διαδήλωση έφτασε στην Πόρτα του Σαραντόν Εκεί δεκάδες άτομα με μάσκες και ντυμένα στα μαύρα ξήλωσαν μεταξύ άλλων πλακάκια από τα πεζοδρόμια με σφυριά και στη συνέχεια πέταξαν κομμάτια κατά των αστυνομικών.Επιπλέον, εκτοξεύθηκε ένας εμπρηστικός μηχανισμός προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν ρίχνοντας δακρυγόνα ενώ επιτέθηκαν και με γκλοπ.Σύμφωνα με τη Νομαρχία Αστυνομίας προς το τέλος της πορείας, ένας «σκληρός πυρήνας αρκετών εκατοντάδων ταραχοποιών» επιτέθηκε στις δυνάμεις της τάξης, «ρίχνοντας βλήματα, μεταξύ των οποίων και ένα μολότοφ», οι οποίες «ενεργούν για να τερματίσουν τη διατάραξη της δημόσιας τάξης». «Επιπλέον, η διάλυση της διαδήλωσης συνεχίζεται χωρίς δυσκολίες», ανέφερε.296 συλλήψεις στη χώρα κατά τη διάρκεια της κινητοποίησηςΟι δυνάμεις της τάξης συνέλαβαν 296 άτομα σε όλη τη χώρα έως τις 19.00 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, Ωστόσο, η κατάσταση φαινόταν να είναι γενικά υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 20.00 ώρα Ελλάδας.Στην προηγούμενη κινητοποίηση, στις 24 Οκτωβρίου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε σχεδόν 1.000 συλλήψεις μέχρι το τέλος της ημέρας, έναντι 385 την ίδια ώρα στις 17 Οκτωβρίου. Σήμερα, "οι πορείες εξελίχθηκαν ομαλά, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων διαδηλώσεων", υπογράμμισε το υπουργείο Εσωτερικών κάνοντας λόγο ωστόσο για "ριζοσπαστικά στοιχεία" που "προσπάθησαν σε διάφορες πόλεις (Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Μασσαλία, Λυών) στο τέλος των πορειών να εισχωρήσουν στα κέντρα των πόλεων με σκοπό να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν".