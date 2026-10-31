Πότε θα είναι πλήρως έτοιμη η «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Ποια όπλα θα πάρουμε μετά τον «Νέαρχο»

Η ελληνική σημαία υψώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στη φρεγάτα FDI HN «Νέαρχος», στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν. Η «Νέαρχος»...

Η ελληνική σημαία υψώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στη φρεγάτα FDI HN «Νέαρχος», στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν.Η «Νέαρχος» είναι η δεύτερη ελληνική Belharra και μπαίνει επίσημα στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού. Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.Μετά τον «Νέαρχο» τι; Ποια είναι τα επόμενα εξοπλιστικά προγράμματα που βρίσκονται στα σκαριά για την χώρα μας;Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» έδωσε το χρονοδιάγραμμα.Σε ερώτηση σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο εθνικός αντιαεροπορικός και αντι-drone θόλος και πώς ενσωματώνεται στη νέα Διοίκηση Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, ο κ. Δένδιας απάντησε:Απάντηση: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», μέρος των οπλικών συστημάτων της οποίας είδαν οι Έλληνες πολίτες στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική οπλικών συστημάτων, τα οποία δημιουργούν επάλληλους θόλους πάνω από την ελληνική επικράτεια, με ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Η πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα θα επιτευχθεί εντός 34 μηνών από σήμερα, με σταδιακή παράδοση των επιμέρους συστημάτων.Σημαντικότερο από κάθε μεμονωμένο σύστημα είναι η αρχιτεκτονική του θόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η απόκτηση τεχνογνωσίας, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25% κατ’ ελάχιστο.Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν είναι ένα ακόμη όπλο που αγοράζουμε από το ράφι, αλλά ένα δικτυοκεντρικό πλέγμα που διασυνδέει τα νέα συστήματα με όσα ήδη διαθέτουμε. Στην εξωτερική ζώνη βρίσκεται το σύστημα David’s Sling, για την αναχαίτιση τακτικών βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς. Στη μεσαία ζώνη βρίσκεται το Barak MX και στη μικρή και μέση ζώνη το Spyder, τα οποία θα αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα.Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα προηγμένα ραντάρ, ενώ «εγκέφαλος» του συνόλου είναι το εθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Αυτό διασυνδέει τα υφιστάμενα Patriot, τα μαχητικά, τις ναυτικές μονάδες, τους αισθητήρες και των τριών Κλάδων, μέχρι και τη διόπτρα στο κράνος του οπλίτη.Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Η χώρα περνά από την παλαιότερη λειτουργία C4I στο C5ISRT (Διοίκηση, Έλεγχος, Επικοινωνίες, Υπολογιστές, Κυβερνοχώρος, Πληροφορίες, Επιτήρηση, Αναγνώριση και Στοχοποίηση). Δημιουργούμε μια σύγχρονη πλατφόρμα, η οποία συλλέγει την εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων που διαθέτει η χώρα, την επεξεργάζεται, την προτεραιοποιεί, προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση και σπροβαίνει σε στοχοποίηση. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται από ένα σύνολο προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε έναν ενιαίο οργανισμό, ικανό να ανταποκρίνεται απέναντι σε κάθε σύγχρονη απειλή. Βεβαίως, απαιτείται χρόνος.Στο αντι-drone σκέλος, πέρα από τα συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων, θεμελιώδη ρόλο παίζουν τα εγχώρια συστήματα. Το «Κένταυρος», προϊόν συνεργασίας του ΕΛΚΑΚ με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, επιχειρεί ήδη στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ φορητά αντι-drone συστήματα ελληνικής κατασκευής εισέρχονται σε μαζική παραγωγή.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης τόνισε:Οι βασικές αλλαγές αφορούν, πρώτον, τη στενή σύνδεση των εξοπλισμών με τη νέα Δομή Δυνάμεων. Οι μεταβολές της Γ΄ φάσης, με την κατάργηση 56 μονάδων και 126 δομών των Ενόπλων Δυνάμεων, εξοικονομούν 530 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας, ενώ επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ εξοικονομούνται από υλικό μειωμένης επιχειρησιακής αξίας. Μια φρεγάτα FDI κοστίζει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, έναντι 7,3 εκατομμυρίων για την παλαιά φρεγάτα που αποσύρουμε. Πρόθεσή μας είναι οι εξοικονομήσεις να ανακατανεμηθούν εκεί όπου χρειάζεται και κυρίως στις αμοιβές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.Δεύτερον, στον νέο προγραμματισμό περιλαμβάνεται η αρχιτεκτονική των Ενόπλων Δυνάμεων στο διάστημα: Γεωστατικός δορυφόρος στρατιωτικών προδιαγραφών, τρεις δορυφόροι μέσης τροχιάς μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος IRIS, δορυφόροι ραντάρ σε συνεργασία με την Πολωνία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, θα διαθέτουμε ικανότητα διαστημικής παρουσίας, με εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών μας και αστερισμό φωτογραφικών μικροδορυφόρων. Η Διοίκηση Διαστήματος θα εγκαινιαστεί εντός Δεκεμβρίου.Τρίτον, προτεραιοποιούνται συγκεκριμένα προγράμματα, με πρώτη την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Ακολουθούν τα F-35, τα πρώτα από τα οποία παραδίδονται το 2028, μαζί με τα πλέον σύγχρονα όπλα, και η αναβάθμιση 83 F-16 σε Viper.Στον εκσυγχρονισμό του Στόλου περιλαμβάνονται η παραλαβή δύο επιπλέον φρεγατών FDI εντός του 2026, η αρχική απόκτηση δύο φρεγατών FREMM τύπου Bergamini και ο προγραμματισμός για δύο ακόμη, η απόκτηση 2 +2 ναρκοθηρευτικών, καθώς και η αναβάθμιση των MEKO. Στα προγράμματα περιλαμβάνονται επίσης τα μεταγωγικά C-390, πύραυλοι για τα Apache, τα επιπλέον V-BAT και HERON και οι υποβρύχιες πλατφόρμες.Τέταρτον, καθοριστικός είναι ο ρόλος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και του οικοσυστήματος καινοτομίας. Η συμμετοχή του εγχώριου οικοσυστήματος σε ποσοστό τουλάχιστον 25% αποτελεί κανόνα και θα νομοθετηθεί. Η λογική δεν είναι να αγοράζουμε απλώς συστήματα, αλλά να δημιουργούμε παραγωγική βάση στην Ελλάδα, με δυνατότητες εξαγωγών προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι εφεξής και με χρονικό ορίζοντα το 2030, οφείλουμε να δώσουμε εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στην Κυβερνοάμυνα, ιδίως λόγω νέων μέσων που προσφέρει σε έναν δυνητικό αντίπαλο η Τεχνητή Νοημοσύνη.