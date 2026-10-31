Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για αύριο Κυριακή: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι

Πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11) έως τουλάχιστον τη Δευτέρα...

Πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11) έως τουλάχιστον τη Δευτέρα (2/11) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Στη συνέχεια θα επεκταθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.Τη Δευτέρα οι καταιγίδες θα επιμείνουν κατά διαστήματα στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα, ενώ από το απόγευμα θα ενταθούν ξανά στα δυτικά ηπειρωτικά.Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης«Πορτοκαλί προειδοποίησηΈκδοση Σάββατο 31-10-2026 / 12:00 τοπικήΕπιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.Πιο συγκεκριμένα,Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:Την Κυριακή (01-11-2026)α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.Τη Δευτέρα (02-11-2026)α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες».