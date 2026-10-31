Κι όμως υπάρχει...!!! MONARHAPHIS CHUNI: Ο Οργανισμός που ζει ως και 11.000 ΧΡΟΝΙΑ!

Υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος της διάρκειας ζωής ενός ανθρώπου που έχει γεννηθεί το 2015 θα είναι τα 71,4 χρόνια. Αυτός ο χρόνος ζωής είν...
Υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος της διάρκειας ζωής ενός ανθρώπου που έχει γεννηθεί το 2015 θα είναι τα 71,4 χρόνια. Αυτός ο χρόνος ζωής είναι μια χαρά, αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί που ζουν μονάχα μερικά λεπτά.
Όπως αναφέρει το National Geographic, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging Research Reviews, υπάρχει ένα είδος σφουγγαριού, το Monorhaphis chuni, το οποίο ζει έως και 11.000 χρόνια.
Επόμενο στην λίστα είναι ένα όστρακο, που ονομάζεται ming και πέθανε σε ηλικία 507 ετών, ενώ κάποια ψάρια που βρίσκονται στα βάθη των ωκεανών, ζουν έως και 175 χρόνια, σύμφωνα με το βιβλίο Sexuality in Fishes.
Όσον αφορά τα θηλαστικά, οι φάλαινες έχουν το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, που είναι πάνω από τα 200 χρόνια.
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