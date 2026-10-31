Κι όμως υπάρχει...!!! MONARHAPHIS CHUNI: Ο Οργανισμός που ζει ως και 11.000 ΧΡΟΝΙΑ!





Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και ζωντανοί οργανισμοί που ζουν πολύ παραπάνω. Όπως για παράδειγμα τα σφουγγάρια, που πολλοί ξεχνούν ότι είναι ζωντανοί οργανισμοί.Όπως αναφέρει το National Geographic, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging Research Reviews, υπάρχει ένα είδος σφουγγαριού, το Monorhaphis chuni, το οποίο ζει έως και 11.000 χρόνια.Επόμενο στην λίστα είναι ένα όστρακο, που ονομάζεται ming και πέθανε σε ηλικία 507 ετών, ενώ κάποια ψάρια που βρίσκονται στα βάθη των ωκεανών, ζουν έως και 175 χρόνια, σύμφωνα με το βιβλίο Sexuality in Fishes.Όσον αφορά τα θηλαστικά, οι φάλαινες έχουν το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, που είναι πάνω από τα 200 χρόνια.