ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Η ΑΘΗΝΑ...!!! Αυτές είναι οι 25 ΠΟΛΕΙΣ που επηρέασαν την ΙΣΤΟΡΙΑ του ΚΟΣΜΟΥ...!!! ΑΛΛΕΣ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ!!!

Τέχνη, πολιτισμός, ιστορία. Κάποιες πόλεις σε τούτο τον πλανήτη έλαμψαν στο πέρασμα του χρόνου, χάρη στους ανθρώπους τους και τις ιδέες τους...













Αν σας ρωτούσε κανείς ποια πόλη πιστεύετε πως είναι η πιο σημαντική της ιστορίας, πιθανότατα η Αθήνα να σας έρχεται πρώτη στο νου και όχι άδικα. Αν σας ρωτούσε κανείς ποια πόλη πιστεύετε πως είναι η πιο σημαντική της ιστορίας, πιθανότατα η Αθήνα να σας έρχεται πρώτη στο νου και όχι άδικα.



Σε μια λίστα με τις 25 πόλεις του List25.com, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της ιστορίας, δύο ελληνικές έχουν την δική τους θέση. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας δεσπόζει στην κορυφή, ενώ στο No 22 βρίσκεται η Ολυμπία.



«Γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, η Αθήνα είναι η σημαντικότερη πόλη της στα πεδία της φιλοσοφίας, της αρχιτεκτονικής, της πολιτικής, της ελεύθερης σκέψης, ενώ θεωρείται το «σπίτι» της ιδανικής διακυβέρνησης: της δημοκρατίας.



Στην Αθήνα διοργανώθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Μερικοί από τους πιο διάσημους πολίτες της είναι ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Σόλων και ο Περικλής».



Στην Αθήνα διοργανώθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Μερικοί από τους πιο διάσημους πολίτες της είναι ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Σόλων και ο Περικλής».



















Οσο αναφορά την Ολυμπία την χαρακτηρίζει ως «Κοιλάδα των θεών» και συνεχίζει: «Είναι το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας και η γενέτειρα του πιο σημαντικού αθλητικού γεγονότος όλων των εποχών: των Ολυμπιακών Αγώνων. Οσο αναφορά την Ολυμπία την χαρακτηρίζει ως «Κοιλάδα των θεών» και συνεχίζει: «Είναι το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας και η γενέτειρα του πιο σημαντικού αθλητικού γεγονότος όλων των εποχών: των Ολυμπιακών Αγώνων.









Η Ολυμπία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας και ένα από τα πιο ισχυρά »ονόματα» στον κόσμο, xorisorianews.gr με δισεκατομμύρια ανθρώπων να έχουν στραμμένα τα μάτια τους στην πόλη κατά την διάρκεια αφής της ολυμπιακής φλόγας. Η Ολυμπία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας και ένα από τα πιο ισχυρά »ονόματα» στον κόσμο, xorisorianews.gr με δισεκατομμύρια ανθρώπων να έχουν στραμμένα τα μάτια τους στην πόλη κατά την διάρκεια αφής της ολυμπιακής φλόγας.



Με πληθυσμό περίπου 13.500, είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά μικρά μέρη του κόσμου».





















Ας δούμε, λοιπόν, ποιες είναι οι 25 πόλεις της λίστας: