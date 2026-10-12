«Τόλια μη γυρνάς, θα σε σκοτώσουν σα σκυλί...» Μια ιστορία πίσω απ΄το σιδηρούν παραπέτασμα

Πριν από 70 χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου 1948, οι εικονίζομενοι Πιότρ Πιρογκόφ και Ανατόλι Μπαρσόφ, παρασημοφορημένοι αξιωματικοί, πιλότοι της ...



Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Πιρογκόφ αρνήθηκε κάθε επαφή με την σοβιετική πρεσβεία, πράγμα που δεν έκανε ο Μπαρσόφ, ο οποίος με την υπόσχεση αμνηστίας επέστρεψε πίσω.



Πριν φύγει είπε ο Πιραγκόφ στον Μπαρσόφ: Τόλια μη γυρνάς, θα σε σκοτώσουν σα σκυλί.

Δεν τον άκουσε. Έξι μήνες αργότερα τον εκτέλεσαν με μία σφαίρα στον σβέρκο.



Δημήτρης Τριανταφυλλίδης





Πριν από 70 χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου 1948, οι εικονίζομενοι Πιότρ Πιρογκόφ και Ανατόλι Μπαρσόφ, παρασημοφορημένοι αξιωματικοί, πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας του Κόκκινου στρατού, προσγείωσαν το Tu-2 αεροσκάφος τους στο αεροδρόμιο της Βιέννης και στη συνέχεια ζήτησαν πολιτικό άσυλο.Ο Πιρογκόφ στη συνέχεια έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο "Γιατί έφυγα από την ΕΣΣΔ" που έγινε μεγάλη επιτυχία στο χρόνια του Ψυχρού πολέμου, όπου περιέγραφε την ατμόσφαιρα τρομοκρατίας στον Κόκκινο στρατό.