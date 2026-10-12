Εντυπωσίασε η Άννα στην Παρέλαση της Λήμνου…«Χρόνια πολλά Λήμνο» έγραψε!!

Μια ξεχωριστή ανάρτηση από τη Λήμνο έκανε την εμφάνισή της στο Instagram, με πρωταγωνίστρια την όμορφη στρατιωτικό , η οποία θέλησε μέσα ...

Μια ξεχωριστή ανάρτηση από τη Λήμνο έκανε την εμφάνισή της στο Instagram, με πρωταγωνίστρια την όμορφη στρατιωτικό , η οποία θέλησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό να ευχηθεί «Χρόνια Πολλά Λήμνο» για την 114η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού.Με φόντο το επιβλητικό Κάστρο της Μύρινας και τη θάλασσα, η Άννα πόζαρε με τη στρατιωτική της στολή, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα που ξεχώρισε στα social media.Η ανάρτηση κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να συγκεντρώσει χιλιάδες likes και εκατοντάδες αντιδράσεις από τους followers της, αποδεικνύοντας ότι η φωτογραφία και το μήνυμα για τη Λήμνο κέρδισαν τις εντυπώσεις.«Χρόνια πολλά Λήμνο», έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας τις δικές της ευχές από το νησί που σήμερα γιόρτασε την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσής του.