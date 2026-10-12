Θα πούμε το ψωμί, ψωμάκι: Βραχνάς το ακριβό ρεύμα για τους αρτοποιούς - Δεδομένες οι νέες αυξήσεις

Δυσβάσταχτα είναι πλέον τα έξοδα των αρτοποιών, οι οποίοι υποστηρίζουν πως είναι πλέον πρακτικά αδύνατη τη συγκράτηση της τιμής του ψωμιο...



Ποιος έχει το φθηνότερο ψωμί



Παράλληλα, οι αρτοποιοί στέλνουν «μήνυμα» στους καταναλωτές επιχειρώντας να ανατρέψουν την αντίληψη ότι το ψωμί από έναν παραδοσιακό φούρνο είναι ακριβότερο από το αντίστοιχο προϊόν που πωλείται στα σούπερ μάρκετ.



Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, το βιοτεχνικό ψωμί πωλείται περίπου 3-3,20 ευρώ το κιλό, ενώ αντίστοιχα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ μπορούν να φτάσουν τα 4,50 ευρώ, όπως ανέφεραν.

Δυσβάσταχτα είναι πλέον τα έξοδα των αρτοποιών, οι οποίοι υποστηρίζουν πως είναι πλέον πρακτικά αδύνατη τη συγκράτηση της τιμής του ψωμιού, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος και ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες.Η ενέργεια έχει γίνει 'βραχνάς' για τους αρτοποιούς και αυτό αποτυπώνεται στα 1.200 λουκέτα που έχουν υπάρξει την τελευταία τριετία λόγω οικονομικής αδυναμίας, αναφέρουν οι άνθρωποι του χώρου.Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος της συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Ιάσων Καπλάνης, το κόστος της ενέργειας για ένα αρτοποιείο έχει εκτοξευθεί και κυμαίνεται πλέον μεταξύ 1.500 - 2.000 ευρώ, από περίπου 1.000 - 1.500 ευρώ που ήταν προηγουμένως.Μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μιλάμε για μια αύξηση τρομακτική. Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις θα φέρουνε και άλλα λουκέτα και άλλες αυξήσεις, και θα κλείσουμε τα μαγαζιά μας και ο κόσμος θα πει το ψωμί- ψωμάκι».Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας η ενεργειακή επιβάρυνση για τον κλάδο υπολογίζεται πλέον σε 35%-40%, ενώ οι τιμές των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί κατά 10%-15%.Συγκεκριμένα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει κινηθεί από περίπου 0,21 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Σεπτέμβριο του 2025 στα 0,264-0,29 ευρώ σήμερα.Για ένα αρτοποιείο με κατανάλωση 10.000 κιλοβατωρών τον μήνα, η πρόσθετη επιβάρυνση υπολογίζεται σε 1.000-1.200 ευρώ.Ενώ όσον αφορά στο φυσικό αέριο, οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για κόστος 11-12 λεπτών έναντι περίπου 4 λεπτών πέρυσι«Δίνουμε μάχη να μην ανεβάσουμε την τιμή» είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αρτοποιοί, με την Ομοσπονδία να ζητά μέτρα στήριξης με αίτημα που έχει απευθύνει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Οι αρτοποιοί υποστηρίζουν ότι δυσκολεύονται να απορροφήσουν τις αυξήσεις χωρίς να μετακυλίσουν το επιπλέον κόστος στους καταναλωτές.Αξίζει να σημειωθεί πως αν και, επίσημα, δεν έχουν ανακοινωθεί αυξήσεις σε επίπεδο κλάδου, οποιαδήποτε απόφαση για τις τιμές λαμβάνεται σε ατομικό επίπεδο.Σύμφωνα με τον Ιάσων Καπλάνη, οι αυξήσεις έχουν οδηγήσει αρκετούς αρτοποιούς σε μικρές ανατιμήσεις, περίπου 10 λεπτών στα προϊόντα τους, οι οποίες όμως δεν επαρκούν για να καλύψουν το πραγματικό κόστος λειτουργίας.Όπως εξηγεί: «Το ψωμί από 1,00 με 1,10 που ίσχυε πριν από το καλοκαίρι τώρα πωλείται 1,10 με 1,20, πολλοί συνάδελφοι έχουν προχωρήσει σε μια αύξηση των 10 λεπτών η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα που έχει συμβεί στα μαγαζιά μας. Μια τιμή που θα ανταποκρινόταν στα προβλήματά μας θα ήταν το 1,50, αυτό βγαίνει μέσα από τις συζητήσεις με τους συναδέλφους».Από την άλλη πλευρά η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, τονίζει πως τα αρτοποιεία δεν έχουν προχωρήσει σε ανατίμηση του ψωμιού εδώ και τέσσερα χρόνια.Όπως εξηγεί, η τελευταία αύξηση, όπως σημείωσε, έγινε το 2022, με αφορμή το ξέσπασμα της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.Σήμερα, η μέση τιμή πώλησης κυμαίνεται από 1,30 ευρώ μέχρι και 1,50 ευρώ, για μια φραντζόλα των 350 γραμμαρίων, σε πανελλαδικό επίπεδο.