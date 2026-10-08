Σαν σήμερα...: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος βάζει πρωθυπουργό τον Μαρκεζίνη... λίγες μέρες μετά θα του στήσουν το Πολυτεχνείο για να ξαναγυρίσουν οι σημερινοί ξεφτιλισμένοι «δημοκράτες»

Η κυβέρνηση Σπύρου Μαρκεζίνη (8 Οκτωβρίου 1973 - 25 Νοεμβρίου 1973) ήταν πολιτική κυβέρνηση διορισμένη από το δικτατορικό καθεστώς του Γεωρ...









Η κυβέρνηση Σπύρου Μαρκεζίνη (8 Οκτωβρίου 1973 - 25 Νοεμβρίου 1973) ήταν πολιτική κυβέρνηση διορισμένη από το δικτατορικό καθεστώς του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ήταν η πέμπτη δικτατορική κυβέρνηση (διαδέχθηκε την Κυβέρνηση Γεωργίου Παπαδόπουλου 1971) και πρώτη με το πολίτευμα της Προεδρικής Δημοκρατίας μετά την έκπτωση της μοναρχίας.Το φθινόπωρο του 1973, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ξεκινά μια διαδικασία φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος του. Μετά το δημοψήφισμα του 1973, ορκίστηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας και διόρισε πολιτική κυβέρνηση υπό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η μεταβατική κυβέρνηση του Σπύρου Μαρκεζίνη ορκίστηκε την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 1973. Την ίδια ημέρα παραιτήθηκαν όλοι οι στρατιωτικοί από τις καίριες θέσεις που κατείχαν.Κύριοι πυρήνες της 21ης Απριλίου όπως οι υπουργοί Μακαρέζος και Παττακός είχαν παραιτηθεί 28 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Κύρια αποστολή της ήταν να προπαρασκευάσει και να διεξάγει βουλευτικές εκλογές για την 10η Φεβρουαρίου 1974.Κατι που δεν ήθελε επ' ουδενί το παλιό κατεστημένο... Λίγες μέρες μετά στήνουν το Πολυτεχνείο με την βοήθεια ξένων δυνάμεων που είχαν δυσαρεστηθεί από την ανεξάρτητη πολιτική του Παπαδόπουλου, με αποτέλεσμα την ανατροπή του καθεστώτος από τον Ιωαννίδη, την καταστροιφή της Κύπρου και την επάνοδο τελικά των σημερινών που έφτασαν την Ελλάδα εδώ που την έφτασαν... Αυτή είναι η πραγματική ιστορία κι όχι αυτή που διδάσκουν οι υπάλληλοι του καθεστώτος από έντυπα και σχολεία...