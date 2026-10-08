Ρομά ο 17χρονος που χτύπησε την έγκυο να την ληστέψει... «Κινδυνεύει το παιδί, την χτύπησε και την κλώτσησε στην κοιλιά» λέει η μητέρα της

Βάναυση αλλά και άνανδρη επίθεση για μόλις 10 ευρώ δέχτηκε μία έγκυος γυναίκα το πρωί της 2ας Οκτωβρίου στη Νίκαια, με αποτέλεσμα να κινδ...

Βάναυση αλλά και άνανδρη επίθεση για μόλις 10 ευρώ δέχτηκε μία έγκυος γυναίκα το πρωί της 2ας Οκτωβρίου στη Νίκαια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει το παιδί που κυοφορεί. Ο μόλις 17 ετών δράστης τη χτύπησε με μπουνιές στην κοιλιά σε πλατεία της περιοχής και άρπαξε το πορτοφόλι της.Νίκαια: Χτύπησε έγκυο στην κοιλιά για να της αρπάξει το πορτοφόλι – Συνελήφθη ο 17χρονος δράστηςΣτο Star μίλησε η μητέρα του θύματος, σημειώνοντας ότι θα περιμένει για να δει εάν υπάρχει αποκόλληση του παιδιού.«Μας είπε ο γυναικολόγος ότι υπάρχει κίνδυνος για το παιδί. 40% υπάρχει αποκόλληση του πλακούντα. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακόμα, τα επόμενα 24ωρα (θα φανεί) γιατί πρέπει να κλείσει μια εβδομάδα για να δούμε εάν έχει αποκολληθεί το παιδί» είπεΤο θύμα σταμάτησε λίγο να ξεκουραστεί στην πλατεία, έξω από τη στάση του μετρό. Ο δράστης, ένας νεαρός Ρομά, είδε ότι η κοπέλα ήταν μόνη της σε ένα παγκάκι. Πλησίασε και της επιτέθηκε.«Αφού τον εμπιστεύτηκε και γυρίζει, την ώρα που πήγε να φύγει, αυτός της τραβάει δύο μπουνιές μέσα στην κοιλιά και δύο κλωτσιές, την πέταξε κάτω και την κλώτσησε κιόλας» ανέφερε ακόμη η μητέρας της εγκύου.Η 24χρονη η οποία εργάζεται σε εταιρεία σεκιούριτι αντέδρασε και προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί που έχει μέσα της. Ειδοποίησε αμέσως τον σύντροφό της.«Πήρε το ΕΚΑΒ ο σύντροφός της, γιατί πήρε τηλέφωνο κατευθείαν τον σύντροφό της, γιατί είχε τις αισθήσεις της μέχρι τότε και του λέει, «τρέχα, έπεσα θύμα ληστείας». Μετά έχασε τις αισθήσεις της, έπαθε κρίση πανικου».Ιδιοκτήτης καταστήματος είπε στην κάμερα του Star: «Μάθαμε για μια επίθεση που έγινε σε μια έγκυο γυναίκα. Τα βράδια είναι πάρα πολύ επικίνδυνα».Η ασφάλεια της Νίκαιας συγκέντρωσε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, εντόπισε τον 17χρονο στο Κερατσίνι και τον συνέλαβε.