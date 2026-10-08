Τουρκικά UAV: Τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο

Τρία τουρκικά UAV προχώρησαν σε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο...

Τρία τουρκικά UAV προχώρησαν σε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Η δραστηριότητά τους καταγράφηκε στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.Τα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν ως μεμονωμένα.Συνολικά σημειώθηκαν τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου ανήλθαν σε τέσσερις.