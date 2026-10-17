«Aγέλες» τουρκικών αλιευτικών σκαφών, αποπλέουν τα ξημερώματα, εισέρχονται και ψαρεύουν παράνομα στα ελληνικά νερά

Τις τελευταίες ημέρες “αγέλες” τουρκικών αλιευτικών σκαφών, συγκεκριμένα μηχανότρατες, αποπλέουν τα ξημερώματα από τις τουρκικές ακτές, ε...









Κατά την διασταύρωση των στοιχείων των αλιευτικών σκαφών, διαπιστώθηκε ότι μόνο οι 2 από τις 6 τουρκικές μηχανότρατες είχαν σε λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικού εντοπισμού (AIS).



Αξιοσημείωτο είναι ότι για άλλη μία φορά, απλώς και μόνο η παρουσία μας στο σημείο για καταγραφή στοιχείων και βιντεοσκόπηση του περιστατικού ήταν αρκετή για να τραπούν και τα 6 τουρκικά σκάφη σε ομαδική φυγή.



Προ της αποχώρησής τους, όμως, κάποια από τα αναφερόμενα σκάφη κινήθηκαν απειλητικά εναντίον μας και παρά λίγο αποφεύχθηκε σύγκρουση εξ αιτίας των επικίνδυνων χειρισμών της μίας τουρκικής μηχανότρατας. Κατά την διασταύρωση των στοιχείων των αλιευτικών σκαφών, διαπιστώθηκε ότι μόνο οι 2 από τις 6 τουρκικές μηχανότρατες είχαν σε λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικού εντοπισμού (AIS).Αξιοσημείωτο είναι ότι για άλλη μία φορά, απλώς και μόνο η παρουσία μας στο σημείο για καταγραφή στοιχείων και βιντεοσκόπηση του περιστατικού ήταν αρκετή για να τραπούν και τα 6 τουρκικά σκάφη σε ομαδική φυγή.Προ της αποχώρησής τους, όμως, κάποια από τα αναφερόμενα σκάφη κινήθηκαν απειλητικά εναντίον μας και παρά λίγο αποφεύχθηκε σύγκρουση εξ αιτίας των επικίνδυνων χειρισμών της μίας τουρκικής μηχανότρατας.







Πραγματικά παρουσιάζουμε μία επικίνδυνη και σαθρή εικόνα ως χώρα, λίγο μετά τον Δεκαπενταύγουστο, δηλώνοντας αδυναμία να αποτρέψουμε την καταστροφική και παράνομη αλιεία, αλλά και τελείως ανέτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας νερά. Επιπλέον, όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια χρονική περίοδο και στις ίδιες περιοχές όπου η χώρα έχει επιστρατεύσει έναν μεγάλο στόλο και σύγχρονο εξοπλισμό για να απωθούνται βάρκες με γυναικόπαιδα και κατατρεγμένους. Πραγματικά παρουσιάζουμε μία επικίνδυνη και σαθρή εικόνα ως χώρα, λίγο μετά τον Δεκαπενταύγουστο, δηλώνοντας αδυναμία να αποτρέψουμε την καταστροφική και παράνομη αλιεία, αλλά και τελείως ανέτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας νερά. Επιπλέον, όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια χρονική περίοδο και στις ίδιες περιοχές όπου η χώρα έχει επιστρατεύσει έναν μεγάλο στόλο και σύγχρονο εξοπλισμό για να απωθούνται βάρκες με γυναικόπαιδα και κατατρεγμένους.

Τις τελευταίες ημέρες “αγέλες” τουρκικών αλιευτικών σκαφών, συγκεκριμένα μηχανότρατες, αποπλέουν τα ξημερώματα από τις τουρκικές ακτές, εισέρχονται, και ψαρεύουν παράνομα στα ελληνικά νερά, ακόμα και σε απόσταση 100 μέτρων από τις ακτές των νησιών του ανατολικού Αιγαίου όπως η Σάμος, το Αγαθονήσι, οι Λειψοί, η Λέρος και η Κάλυμνος.Νωρίτερα σήμερα, ένα από τα σκάφη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος” το οποίο παράλληλα με την ερευνητική του δράση στα νερά της περιοχής, καταγράφει επί χρόνια τα περιστατικά καταστροφικής αλιείας απ’ όπου και αν προέρχεται, εντόπισε 6 Τουρκικές μηχανότρατες που αλίευαν κοντά στις ακτές της Λέρου.Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένα από τα τουρκικά αλιευτικά είχαν αλλάξει τη σημαία τους εν πλω και έπλεαν όχι υπό τουρκική, αλλά υπό ελληνική σημαία. Άμεσα, ως είθισται, οι ερευνητές του Αρχιπελάγους ενημέρωσαν την αρμόδια λιμενική αρχή, και έλαβαν ως απάντηση ότι υπάρχει αδυναμία παρέμβασης και ότι απλώς θα ειδοποιηθούν οι ανώτερες αρχές.Ορισμένα από τα τουρκικά αλιευτικά είχαν αλλάξει τη σημαία τους εν πλω και έπλεαν όχι υπό τουρκική, αλλά υπό ελληνική σημαία