Τελικά η ασπιρίνη δεν είναι μόνο για τον πόνο... Δείτε 9 πράγματα που μπορείτε να κάνετε μαζί της

Μπορεί οι περισσότεροι από εσάς να νομίζετε πως η ασπιρίνη είναι μόνο για τον πονοκέφαλο, αλλά έχει και πολλές άλλες χρήσεις. Δείτε όλα όσα...









Μπορεί οι περισσότεροι από εσάς να νομίζετε πως η ασπιρίνη είναι μόνο για τον πονοκέφαλο, αλλά έχει και πολλές άλλες χρήσεις. Δείτε όλα όσα μπορείτε να κάνετε με αυτήν.Διώχνει τα σπυράκια Λιώστε 2-3 δισκία μέσα σε μικρή ποσότητα νερού και απλώστε το μείγμα στα σπυράκια σας. Αφήστε το για 2-3 λεπτά να δράσει κι έπειτα ξεπλύνετε το πρόσωπό σας. Τα σπυράκια σας θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα.Είναι τέλεια για απολέπιση Για να κάνετε και εσείς την τέλεια απολέπιση μπορείτε να αναμείξετε 1-2 δισκία ασπιρίνης με νερό και με το μείγμα να τρίψετε το πρόσωπο ή το σώμα σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μια φορά την εβδομάδα για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.Διώχνει τις κιτρινίλες του τσιγάρου από τα χέρια Αναμείξτε 2-3 δισκία ασπιρίνης με χυμό λεμονιού και βάλτε το μείγμα στους κίτρινους λεκέδες που έχετε στα δάχτυλά σας από το τσιγάρο. Επαναλαμβάνετε τακτικά αυτή τη διαδικασία και οι κιτρινίλες θα εξαφανιστούν.Απομακρύνει την πιτυρίδα Αν έχετε πιτυρίδα τότε η ασπιρίνη είναι ιδανική και για εσάς. Σπάστε 2-3 δισκία ασπιρίνης και ανακατέψτε το μείγμα με λίγο σαμπουάν. Βάλτε το μείγμα στα μαλλιά σας και αφήστε το για 2 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά και λουστείτε κανονικά με το σαμπουάν. Η πιτυρίδα θα εξαφανιστεί σταδιακά.Διώχνει τις μυκητιάσεις από τα πέλματα Αν είστε αθλητές τότε αυτό το tip σας ενδιαφέρει πολύ. Αναμείξτε λίγο ταλκ με 2-3 δισκία ασπιρίνης τα οποία έχετε κάνει σκόνη. Ρίξτε τη σκόνη στα πόδια σας. Επαναλαμβάνετε 1 φορά την εβδομάδα για πιο μόνιμα αποτελέσματα.Αφαιρεί τους λεκέδες από υφάσματα Πάρτε 2 δισκία ασπιρίνης και αναμείξτε τα με λίγο νερό. Βάλτε το μείγμα πάνω στον λεκέ και αφήστε το για 10-15 λεπτά. Έπειτα πλύντε το ρούχο σας κανονικά, όπως θα το πλένατε.Αφαιρεί τους κάλους Διαλύστε 5-6 δισκία ασπιρίνης σε 1/2 κ.γ. νερό και στο χυμό 1 λεμονιού. Απλώστε το μείγμα στον κάλο σας και καλύψτε τον με μια ζεστή πετσέτα. Βγάλτε το μετά από 15 λεπτά και τρίψτε τον κάλο σας που θα έχει γίνει πιο μαλακός με μια ελαφρόπετρα. Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει.Είναι το καλύτερο λίπασμα για το χώμα Διαλύστε ένα δισκίο ασπιρίνης σε 1μιση λίτρο νερό. Με το μείγμα αυτό μπορείτε να βρέχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το χώμα στις γλάστρες σας. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι να μην ρίξετε παραπάνω ασπιρίνες γιατί μπορεί να δημιουργήσετε πρόβλημα στα φυτά σας.Ζωντανεύει τα λουλούδια στα βάζα Ρίχνοντας μια ασπιρίνη στο νερό του βάζου με τα λουλούδια θα τα βοηθήσετε να διατηρηθούν φρέσκα για περισσότερες μέρες.Πηγή: spirossoulis.com