«Δυο εξωγήινοι σκοτώθηκαν στο Ρόσγουελ»: Νέα αρχεία από το Πεντάγωνο αποκαλύπτουν τι έγινε το 1947

Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα σειρά αποχαρακτηρισμένων εγγράφων για τα UFO, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται μια συγκλονιστι...









Ο αξιωματικός εκτιμάται ότι ήταν ο Γουόλτερ Χάουτ, υπεύθυνος ενημέρωσης του κοινού στην αεροπορική βάση του Ρόσγουελ. Ο Χάουτ είχε υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακτήσει ένα σκάφος σε σχήμα αυγού, καθώς και αρκετές νεκρές σορούς, από σημείο συντριβής στο Νέο Μεξικό στις αρχές Ιουλίου εκείνης της χρονιάς.



«Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό που παρατήρησα προσωπικά ήταν κάποιου είδους σκάφος και το πλήρωμά του από το εξώτερο διάστημα», ανέφερε ο μάρτυρας σε δήλωσή του το 2002, η οποία παρέμεινε απόρρητη από το Πεντάγωνο.



Ο αξιωματικός πρόσθεσε ότι τα συντρίμμια και οι εξωγήινοι μεταφέρθηκαν σε ένα φυλασσόμενο υπόστεγο, όπου του επετράπη να δει το σκάφος. Όπως περιέγραψε, είχε μήκος περίπου 3,6 έως 4,5 μέτρα και πλάτος περίπου 1,8 μέτρα, ενώ η επιφάνειά του ήταν μεταλλική.



Δεν διέθετε παράθυρα, φτερά, ουρά ή σύστημα προσγείωσης. Ήταν κατασκευασμένο από ένα παράξενο μεταλλικό υλικό, το οποίο περιγράφηκε ως «λεπτό σαν χαρτί, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό».



Οι σοροί βρίσκονταν κάτω από έναν μουσαμά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, τα κεφάλια τους ήταν μεγαλύτερα από το κανονικό, ενώ το μέγεθός τους ήταν περίπου αντίστοιχο με εκείνο ενός παιδιού δέκα ετών. Το ύψος τους υπολογίστηκε σε περίπου 1,2 μέτρα.



Η εντυπωσιακή μαρτυρία περιλαμβανόταν σε ένορκη δήλωση που είχε υπογράψει ο μάρτυρας στις 26 Δεκεμβρίου 2002, περισσότερα από 55 χρόνια μετά το περιστατικό του Ρόσγουελ. Ο αξιωματικός εκτιμάται ότι ήταν ο Γουόλτερ Χάουτ, υπεύθυνος ενημέρωσης του κοινού στην αεροπορική βάση του Ρόσγουελ. Ο Χάουτ είχε υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακτήσει ένα σκάφος σε σχήμα αυγού, καθώς και αρκετές νεκρές σορούς, από σημείο συντριβής στο Νέο Μεξικό στις αρχές Ιουλίου εκείνης της χρονιάς.«Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό που παρατήρησα προσωπικά ήταν κάποιου είδους σκάφος και το πλήρωμά του από το εξώτερο διάστημα», ανέφερε ο μάρτυρας σε δήλωσή του το 2002, η οποία παρέμεινε απόρρητη από το Πεντάγωνο.Ο αξιωματικός πρόσθεσε ότι τα συντρίμμια και οι εξωγήινοι μεταφέρθηκαν σε ένα φυλασσόμενο υπόστεγο, όπου του επετράπη να δει το σκάφος. Όπως περιέγραψε, είχε μήκος περίπου 3,6 έως 4,5 μέτρα και πλάτος περίπου 1,8 μέτρα, ενώ η επιφάνειά του ήταν μεταλλική.Δεν διέθετε παράθυρα, φτερά, ουρά ή σύστημα προσγείωσης. Ήταν κατασκευασμένο από ένα παράξενο μεταλλικό υλικό, το οποίο περιγράφηκε ως «λεπτό σαν χαρτί, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό».Οι σοροί βρίσκονταν κάτω από έναν μουσαμά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, τα κεφάλια τους ήταν μεγαλύτερα από το κανονικό, ενώ το μέγεθός τους ήταν περίπου αντίστοιχο με εκείνο ενός παιδιού δέκα ετών. Το ύψος τους υπολογίστηκε σε περίπου 1,2 μέτρα.Η εντυπωσιακή μαρτυρία περιλαμβανόταν σε ένορκη δήλωση που είχε υπογράψει ο μάρτυρας στις 26 Δεκεμβρίου 2002, περισσότερα από 55 χρόνια μετά το περιστατικό του Ρόσγουελ.









Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει σταθερά από την εποχή του Ρόσγουελ ότι δεν έχει ανακτηθεί ποτέ κανένα φυσικό αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξη UFO ή εξωγήινων.



Το κείμενο που διασώζεται στο αυστηρά διαβαθμισμένο έγγραφο του Πενταγώνου ταιριάζει απόλυτα με τις δημόσιες ένορκες δηλώσεις του Χάουτ, στις οποίες περιλαμβάνονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες που είχε αναφέρει ο ίδιος για πρώτη φορά μετά τη συντριβή στο Ρόσγουελ.



Ο Χάουτ, ο οποίος πέθανε το 2005, είχε δώσει την ίδια περιγραφή στο Διεθνές Μουσείο UFO και Ερευνητικό Κέντρο του Ρόσγουελ λίγο πριν από τον θάνατό του. Η δήλωσή του επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο παρουσία επισκέπτη του μουσείου.



Η έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή περιγράφει μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου, περίπου στις 7:30 το πρωί, τοπική ώρα. Στη συνάντηση συμμετείχαν αρκετοί ανώτατοι αξιωματικοί, τα ονόματα των οποίων έχουν επίσης διαγραφεί από το Πεντάγωνο.



Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποκαλύφθηκε ότι είχε εντοπιστεί ένα εκτεταμένο πεδίο συντριμμιών στην κομητεία Λίνκολν, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ρόσγουελ.



Ωστόσο, μια δεύτερη τοποθεσία, η οποία θεωρήθηκε σημαντικότερη, είχε εντοπιστεί περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Εκεί βρίσκονταν τα συντρίμμια του σκάφους σε σχήμα αυγού, καθώς και οι σοροί.



«Δείγματα από τα συντρίμμια περνούσαν από χέρι σε χέρι γύρω από το τραπέζι. Το υλικό δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχα δει στη ζωή μου μέχρι τότε ή έκτοτε. Κανείς δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τα συντρίμμια της συντριβής», έγραψε ο μάρτυρας στο έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.



Σύμφωνα με τον αποχαρακτηρισμένο φάκελο, οι συμμετέχοντες συζήτησαν το ενδεχόμενο να ανακοινώσει δημόσια ο αμερικανικός στρατός την είδηση για τη συντριβή ενός εξωγήινου σκάφους στη Γη. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει σταθερά από την εποχή του Ρόσγουελ ότι δεν έχει ανακτηθεί ποτέ κανένα φυσικό αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξη UFO ή εξωγήινων.Το κείμενο που διασώζεται στο αυστηρά διαβαθμισμένο έγγραφο του Πενταγώνου ταιριάζει απόλυτα με τις δημόσιες ένορκες δηλώσεις του Χάουτ, στις οποίες περιλαμβάνονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες που είχε αναφέρει ο ίδιος για πρώτη φορά μετά τη συντριβή στο Ρόσγουελ.Ο Χάουτ, ο οποίος πέθανε το 2005, είχε δώσει την ίδια περιγραφή στο Διεθνές Μουσείο UFO και Ερευνητικό Κέντρο του Ρόσγουελ λίγο πριν από τον θάνατό του. Η δήλωσή του επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο παρουσία επισκέπτη του μουσείου.Η έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή περιγράφει μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου, περίπου στις 7:30 το πρωί, τοπική ώρα. Στη συνάντηση συμμετείχαν αρκετοί ανώτατοι αξιωματικοί, τα ονόματα των οποίων έχουν επίσης διαγραφεί από το Πεντάγωνο.Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποκαλύφθηκε ότι είχε εντοπιστεί ένα εκτεταμένο πεδίο συντριμμιών στην κομητεία Λίνκολν, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ρόσγουελ.Ωστόσο, μια δεύτερη τοποθεσία, η οποία θεωρήθηκε σημαντικότερη, είχε εντοπιστεί περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Εκεί βρίσκονταν τα συντρίμμια του σκάφους σε σχήμα αυγού, καθώς και οι σοροί.«Δείγματα από τα συντρίμμια περνούσαν από χέρι σε χέρι γύρω από το τραπέζι. Το υλικό δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχα δει στη ζωή μου μέχρι τότε ή έκτοτε. Κανείς δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τα συντρίμμια της συντριβής», έγραψε ο μάρτυρας στο έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.Σύμφωνα με τον αποχαρακτηρισμένο φάκελο, οι συμμετέχοντες συζήτησαν το ενδεχόμενο να ανακοινώσει δημόσια ο αμερικανικός στρατός την είδηση για τη συντριβή ενός εξωγήινου σκάφους στη Γη.









Ένα από τα σχέδια που προτάθηκαν ήταν να δημοσιοποιηθούν τα συντρίμμια που είχαν βρεθεί στο ράντσο βορειοδυτικά του Ρόσγουελ, ώστε να αποσπαστεί η προσοχή από τη σημαντικότερη τοποθεσία στα βόρεια. Πολίτες και μέσα ενημέρωσης είχαν ήδη αρχίσει να ασχολούνται με την υπόθεση.



Περίπου στις 9:30 το πρωί της 8ης Ιουλίου, δόθηκε εντολή στον μάρτυρα να συντάξει ένα δελτίο Τύπου, υπαγορευμένο από τον διοικητή της βάσης του Ρόσγουελ, συνταγματάρχη Γουίλιαμ Μπλάνσαρντ.



Στην ανακοίνωση που δόθηκε στον Τύπο, ο στρατός ανέφερε ότι είχε ανακτήσει έναν ιπτάμενο δίσκο από ένα ράντσο βορειοδυτικά του Ρόσγουελ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών της βάσης, ταγματάρχης Τζέσι Μαρσέλ, θα μετέφερε το υλικό με αεροπλάνο σε στρατιωτικό αρχηγείο στο Τέξας για περαιτέρω εξέταση.



Ο Μαρσέλ είναι ο αξιωματικός που εμφανίζεται σε μια εμβληματική φωτογραφία να κρατά μεταλλικά κομμάτια, τα οποία ο στρατός υποστήριξε αργότερα ότι προέρχονταν απλώς από ένα μετεωρολογικό μπαλόνι.



Τόσο η αποχαρακτηρισμένη έκθεση όσο και οι δημόσιες δηλώσεις του Χάουτ αναφέρουν ότι ο Μπλάνσαρντ τον μετέφερε στη συνέχεια προσωπικά για να δει το UFO και τις σορούς, οι οποίες φυλάσσονταν σε εγκατάσταση γνωστή ως «Κτίριο 84» ή υπόστεγο P-3.



«Από απόσταση, μπορούσα να διακρίνω δύο σώματα κάτω από έναν μουσαμά. Μόνο τα κεφάλια τους προεξείχαν από το κάλυμμα και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τα χαρακτηριστικά τους», ανέφερε ο Χάουτ.



«Τα κεφάλια έμοιαζαν πράγματι μεγαλύτερα από το κανονικό και το περίγραμμα κάτω από τον μουσαμά παρέπεμπε στο μέγεθος ενός παιδιού δέκα ετών».



Στο Ρόσγουελ κατασκευάστηκε ένας προσωρινός νεκροθάλαμος για τη φύλαξη των σορών. Ωστόσο, ο αποχαρακτηρισμένος φάκελος δεν αποκαλύπτει τι απέγιναν τα φερόμενα ως εξωγήινα λείψανα μετά την επίσκεψη του Χάουτ στο Κτίριο 84. Ένα από τα σχέδια που προτάθηκαν ήταν να δημοσιοποιηθούν τα συντρίμμια που είχαν βρεθεί στο ράντσο βορειοδυτικά του Ρόσγουελ, ώστε να αποσπαστεί η προσοχή από τη σημαντικότερη τοποθεσία στα βόρεια. Πολίτες και μέσα ενημέρωσης είχαν ήδη αρχίσει να ασχολούνται με την υπόθεση.Περίπου στις 9:30 το πρωί της 8ης Ιουλίου, δόθηκε εντολή στον μάρτυρα να συντάξει ένα δελτίο Τύπου, υπαγορευμένο από τον διοικητή της βάσης του Ρόσγουελ, συνταγματάρχη Γουίλιαμ Μπλάνσαρντ.Στην ανακοίνωση που δόθηκε στον Τύπο, ο στρατός ανέφερε ότι είχε ανακτήσει έναν ιπτάμενο δίσκο από ένα ράντσο βορειοδυτικά του Ρόσγουελ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών της βάσης, ταγματάρχης Τζέσι Μαρσέλ, θα μετέφερε το υλικό με αεροπλάνο σε στρατιωτικό αρχηγείο στο Τέξας για περαιτέρω εξέταση.Ο Μαρσέλ είναι ο αξιωματικός που εμφανίζεται σε μια εμβληματική φωτογραφία να κρατά μεταλλικά κομμάτια, τα οποία ο στρατός υποστήριξε αργότερα ότι προέρχονταν απλώς από ένα μετεωρολογικό μπαλόνι.Τόσο η αποχαρακτηρισμένη έκθεση όσο και οι δημόσιες δηλώσεις του Χάουτ αναφέρουν ότι ο Μπλάνσαρντ τον μετέφερε στη συνέχεια προσωπικά για να δει το UFO και τις σορούς, οι οποίες φυλάσσονταν σε εγκατάσταση γνωστή ως «Κτίριο 84» ή υπόστεγο P-3.«Από απόσταση, μπορούσα να διακρίνω δύο σώματα κάτω από έναν μουσαμά. Μόνο τα κεφάλια τους προεξείχαν από το κάλυμμα και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τα χαρακτηριστικά τους», ανέφερε ο Χάουτ.«Τα κεφάλια έμοιαζαν πράγματι μεγαλύτερα από το κανονικό και το περίγραμμα κάτω από τον μουσαμά παρέπεμπε στο μέγεθος ενός παιδιού δέκα ετών».Στο Ρόσγουελ κατασκευάστηκε ένας προσωρινός νεκροθάλαμος για τη φύλαξη των σορών. Ωστόσο, ο αποχαρακτηρισμένος φάκελος δεν αποκαλύπτει τι απέγιναν τα φερόμενα ως εξωγήινα λείψανα μετά την επίσκεψη του Χάουτ στο Κτίριο 84.









Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο Μαρσέλ ισχυρίστηκε πως κομμάτια του UFO, τα οποία είχαν μεταφερθεί στην αεροπορική βάση Κάρσγουελ στο Τέξας, αντικαταστάθηκαν με συντρίμμια από μετεωρολογικό μπαλόνι και έναν ανακλαστήρα ραντάρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή έγινε ενώ εκείνος βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της βάσης.



«Θα μου επιτρεπόταν να επισκεφθώ τουλάχιστον μία από τις τοποθεσίες ανάκτησης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης των συντριμμιών από τον στρατό. Θα επέστρεφα στη βάση με μέρος των υλικών, τα οποία θα παρουσίαζα στο γραφείο μου», υποστήριξε ο μάρτυρας.



Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία για την τύχη των φερόμενων ως συντριμμιών UFO που ο Χάουτ ισχυρίστηκε ότι είχε συλλέξει. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ ότι ανακτήθηκαν συντρίμμια και μεταφέρθηκαν σε απόρρητες εγκαταστάσεις για έρευνα. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο Μαρσέλ ισχυρίστηκε πως κομμάτια του UFO, τα οποία είχαν μεταφερθεί στην αεροπορική βάση Κάρσγουελ στο Τέξας, αντικαταστάθηκαν με συντρίμμια από μετεωρολογικό μπαλόνι και έναν ανακλαστήρα ραντάρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή έγινε ενώ εκείνος βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της βάσης.«Θα μου επιτρεπόταν να επισκεφθώ τουλάχιστον μία από τις τοποθεσίες ανάκτησης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης των συντριμμιών από τον στρατό. Θα επέστρεφα στη βάση με μέρος των υλικών, τα οποία θα παρουσίαζα στο γραφείο μου», υποστήριξε ο μάρτυρας.Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία για την τύχη των φερόμενων ως συντριμμιών UFO που ο Χάουτ ισχυρίστηκε ότι είχε συλλέξει. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ ότι ανακτήθηκαν συντρίμμια και μεταφέρθηκαν σε απόρρητες εγκαταστάσεις για έρευνα.







Νέο περιστατικό με UFO πάνω από τις δυτικές ΗΠΑ



Η δημοσιοποίηση της Παρασκευής από το Πεντάγωνο περιλάμβανε επίσης νέες εικόνες ενός φερόμενου ως UFO, το οποίο καταγράφηκε να πετά πάνω από τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στη φετινή χρονιά.



Σύμφωνα με έκθεση του FBI, η οποία βασίζεται σε αναφορές δύο ειδικών πρακτόρων, το αντικείμενο εντοπίστηκε περίπου στις 19:23, καθώς κινούνταν πάνω από μια οροσειρά που δεν κατονομάζεται.



Οι δύο πράκτορες, οι οποίοι φέρεται να εργάζονταν σε μια μυστική εγκατάσταση επιτήρησης γνωστή ως «Σημείο Παρατήρησης 6», εντόπισαν μέσω θερμικής κάμερας ένα μαύρο τριγωνικό αντικείμενο να εμφανίζεται πάνω από τον δυτικό ορίζοντα.



«Υπολογίσαμε ότι το άνοιγμα των φτερών του αντικειμένου ήταν περίπου 2,7 έως 4,5 μέτρα, το βάθος του από 1,8 έως 2,7 μέτρα και το πάχος του από 30 έως 60 εκατοστά», ανέφεραν οι πράκτορες σε έκθεσή τους προς το FBI.



Οι πράκτορες συνέκριναν το τριγωνικό αντικείμενο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου «πτέρυγας δέλτα». Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι η θερμική κάμερα δεν κατέγραψε κάποιο σημείο με αυξημένη θερμοκρασία που θα μπορούσε να υποδηλώνει την ύπαρξη κινητήρα.



Παράλληλα, το αντικείμενο δεν άφηνε ίχνη καυσαερίων, όπως συμβαίνει με τα συμβατικά αεροσκάφη ανθρώπινης κατασκευής.



Η έβδομη και πιο πρόσφατη δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα UFO περιλάμβανε επίσης αρκετές αναφορές θεάσεων από τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 σε διάφορες περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Σουηδία και η Γερμανία.

Έρευνες για τεχνολογίες του μέλλοντος και εξωγήινα σκάφη



Ο νέος φάκελος περιλάμβανε ακόμη μηνιαίες εκθέσεις προόδου μιας ιδιωτικής ερευνητικής εταιρείας προς την Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών, τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Πενταγώνου που μελετά ξένες στρατιωτικές τεχνολογίες και πιθανές μελλοντικές απειλές. Νέο περιστατικό με UFO πάνω από τις δυτικές ΗΠΑΗ δημοσιοποίηση της Παρασκευής από το Πεντάγωνο περιλάμβανε επίσης νέες εικόνες ενός φερόμενου ως UFO, το οποίο καταγράφηκε να πετά πάνω από τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στη φετινή χρονιά.Σύμφωνα με έκθεση του FBI, η οποία βασίζεται σε αναφορές δύο ειδικών πρακτόρων, το αντικείμενο εντοπίστηκε περίπου στις 19:23, καθώς κινούνταν πάνω από μια οροσειρά που δεν κατονομάζεται.Οι δύο πράκτορες, οι οποίοι φέρεται να εργάζονταν σε μια μυστική εγκατάσταση επιτήρησης γνωστή ως «Σημείο Παρατήρησης 6», εντόπισαν μέσω θερμικής κάμερας ένα μαύρο τριγωνικό αντικείμενο να εμφανίζεται πάνω από τον δυτικό ορίζοντα.«Υπολογίσαμε ότι το άνοιγμα των φτερών του αντικειμένου ήταν περίπου 2,7 έως 4,5 μέτρα, το βάθος του από 1,8 έως 2,7 μέτρα και το πάχος του από 30 έως 60 εκατοστά», ανέφεραν οι πράκτορες σε έκθεσή τους προς το FBI.Οι πράκτορες συνέκριναν το τριγωνικό αντικείμενο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου «πτέρυγας δέλτα». Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι η θερμική κάμερα δεν κατέγραψε κάποιο σημείο με αυξημένη θερμοκρασία που θα μπορούσε να υποδηλώνει την ύπαρξη κινητήρα.Παράλληλα, το αντικείμενο δεν άφηνε ίχνη καυσαερίων, όπως συμβαίνει με τα συμβατικά αεροσκάφη ανθρώπινης κατασκευής.Η έβδομη και πιο πρόσφατη δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα UFO περιλάμβανε επίσης αρκετές αναφορές θεάσεων από τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 σε διάφορες περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Σουηδία και η Γερμανία.Έρευνες για τεχνολογίες του μέλλοντος και εξωγήινα σκάφηΟ νέος φάκελος περιλάμβανε ακόμη μηνιαίες εκθέσεις προόδου μιας ιδιωτικής ερευνητικής εταιρείας προς την Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών, τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Πενταγώνου που μελετά ξένες στρατιωτικές τεχνολογίες και πιθανές μελλοντικές απειλές.









Η εταιρεία Μπίγκελοου Αεροουέις Αντβάνστ Σπέις Στάντις (BAASS) ήταν θυγατρική επιχείρηση που δημιούργησε ο επιχειρηματίας Ρόμπερτ Μπίγκελοου, γνωστός από τις εταιρείες Budget Suites of America και Bigelow Aerospace. Ο ίδιος έχει επίσης εκδηλώσει έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για τα UFO και τη διαφάνεια των κυβερνητικών υπηρεσιών.



Πολλαπλές αποχαρακτηρισμένες εκθέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στις δύο τελευταίες δόσεις εγγράφων του Πενταγώνου αποκάλυψαν ότι η BAASS έλαβε χρηματοδότηση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τη μελέτη προηγμένων τεχνολογιών.



Τα ερευνητικά προγράμματα περιλάμβαναν την ανάπτυξη υλικών υψηλής τεχνολογίας, όπως το μεταλλικό γυαλί, την εξέταση μιας θεωρητικής μεθόδου ταχύτερης από το φως για διαστημικά ταξίδια, γνωστής ως «κινητήρας στρέβλωσης» (warp drive), την προσπάθεια καθιστών αντικειμένων αόρατων μέσω τεχνολογίας απόκρυψης, καθώς και την ανάπτυξη όπλων λέιζερ για στρατιωτική χρήση.



Το έγγραφο που περιείχε την έκθεση για το Ρόσγουελ αποτελούσε μέρος μιας μελέτης της BAASS, η οποία πρότεινε την έρευνα προηγμένων αεροδιαστημικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των UFO, που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν μελλοντικές απειλές από ξένες χώρες. Ο χρονικός ορίζοντας της μελέτης εκτεινόταν περίπου έως το 2050.



Στην έκθεση της BAASS αναφερόταν χαρακτηριστικά:



«Υπάρχουν τεκμηριωμένες μαρτυρίες ότι έχουν σημειωθεί αρκετές συντριβές πρωτοποριακών διαστημικών σκαφών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανησυχία μας αφορά τον βαθμό στον οποίο άλλες χώρες έχουν ήδη καταφέρει να κατανοήσουν τις τεχνικές πτυχές αυτών των σκαφών».

Η εταιρεία Μπίγκελοου Αεροουέις Αντβάνστ Σπέις Στάντις (BAASS) ήταν θυγατρική επιχείρηση που δημιούργησε ο επιχειρηματίας Ρόμπερτ Μπίγκελοου, γνωστός από τις εταιρείες Budget Suites of America και Bigelow Aerospace. Ο ίδιος έχει επίσης εκδηλώσει έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για τα UFO και τη διαφάνεια των κυβερνητικών υπηρεσιών.Πολλαπλές αποχαρακτηρισμένες εκθέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στις δύο τελευταίες δόσεις εγγράφων του Πενταγώνου αποκάλυψαν ότι η BAASS έλαβε χρηματοδότηση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τη μελέτη προηγμένων τεχνολογιών.Τα ερευνητικά προγράμματα περιλάμβαναν την ανάπτυξη υλικών υψηλής τεχνολογίας, όπως το μεταλλικό γυαλί, την εξέταση μιας θεωρητικής μεθόδου ταχύτερης από το φως για διαστημικά ταξίδια, γνωστής ως «κινητήρας στρέβλωσης» (warp drive), την προσπάθεια καθιστών αντικειμένων αόρατων μέσω τεχνολογίας απόκρυψης, καθώς και την ανάπτυξη όπλων λέιζερ για στρατιωτική χρήση.Το έγγραφο που περιείχε την έκθεση για το Ρόσγουελ αποτελούσε μέρος μιας μελέτης της BAASS, η οποία πρότεινε την έρευνα προηγμένων αεροδιαστημικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των UFO, που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν μελλοντικές απειλές από ξένες χώρες. Ο χρονικός ορίζοντας της μελέτης εκτεινόταν περίπου έως το 2050.«Υπάρχουν τεκμηριωμένες μαρτυρίες ότι έχουν σημειωθεί αρκετές συντριβές πρωτοποριακών διαστημικών σκαφών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανησυχία μας αφορά τον βαθμό στον οποίο άλλες χώρες έχουν ήδη καταφέρει να κατανοήσουν τις τεχνικές πτυχές αυτών των σκαφών».

Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα σειρά αποχαρακτηρισμένων εγγράφων για τα UFO, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται μια συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, σύμφωνα με την οποία ο αμερικανικός στρατός ανέκτησε τα συντρίμμια ενός διαστημικού σκάφους και τις σορούς εξωγήινων.Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή περιλαμβάνει την κατάθεση ενός στρατιωτικού αξιωματικού, το όνομα του οποίου έχει διαγραφεί από το έγγραφο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι βρισκόταν στο σημείο κατά τη διάρκεια του περίφημου περιστατικού με UFO στο Ρόσγουελ το 1947 και ότι του έδειξαν το διαστημικό σκάφος σε ένα υπόστεγο γνωστό ως «Κτίριο 84».Η φερόμενη συγκάλυψη της υπόθεσης του Ρόσγουελ αποτελεί μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις στην ιστορία των UFO. Στις 8 Ιουλίου 1947, ο αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει αρχικά ότι είχε ανακτήσει έναν «ιπτάμενο δίσκο». Στη συνέχεια, όμως, άλλαξε την εκδοχή του, υποστηρίζοντας ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από μετεωρολογικό μπαλόνι.