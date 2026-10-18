18χρονος αλλοδαπός έκλεψε αυτοκίνητο και οδηγούσε ανάποδα σε κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη

Βόλτα με κλεμμένο αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη θέλησε να κάνει ένας 18χρονος αλλοδαπός έχοντας ως συνεπιβάτη και έναν φίλο του. Αστυνομικοί...



Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν χτες (23/10) το πρωί καθώς κινούνταν ανάποδα στην οδό Κουντουριώτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τον σταμάτησαν όπου και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι το όχημα είχε κλαπεί λίγο νωρίτερα από δρόμο που ήταν σταθμευμένο στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης πάντως κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε σθεναρά.

Βόλτα με κλεμμένο αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη θέλησε να κάνει ένας 18χρονος αλλοδαπός έχοντας ως συνεπιβάτη και έναν φίλο του.