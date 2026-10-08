Γεωμαγνητική καταιγίδα θα «χτυπήσει» τη Γη στις 9 Οκτωβρίου - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Γεωμαγνητική καταιγίδα μικρής έως μέτριας έντασης αναμένεται να επηρεάσει τη Γη την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης...



Πότε αναμένεται η κορύφωση



Στην τριήμερη πρόγνωση που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου, η NOAA προβλέπει συνθήκες καταιγίδας G1 μεταξύ 03:00 και 06:00 UTC την Παρασκευή (9/10), δηλαδή από τις 06:00 έως τις 09:00 ώρα Ελλάδας.



Πιθανή κορύφωση στην κατηγορία G2 αναμένεται μεταξύ 09:00 και 12:00 UTC, δηλαδή από τις 12:00 έως τις 15:00 ώρα Ελλάδας.



Αξίζει να σημειωθεί πως η ένταση της διαταραχής θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τον προσανατολισμό του μαγνητικού πεδίου της εκτίναξης όταν φτάσει στη Γη.





Φωτ.: ΝΟΑΑ Φωτ.: ΝΟΑΑ



Τι σημαίνει για την Ελλάδα - Θα δούμε σέλας;



Με βάση την προβλεπόμενη ένταση G2, η εμφάνιση σέλαος στην Ελλάδα δεν αποτελεί το αναμενόμενο σενάριο. Πρόκειται για εκτίμηση που προκύπτει από την κλίμακα επιπτώσεων της NOAA και όχι από ειδική πρόγνωση για τη χώρα μας.

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Η NOAA αναφέρει ότι σε καταιγίδες αυτής της κατηγορίας το σέλας έχει παρατηρηθεί μέχρι περιοχές όπως η Νέα Υόρκη και το Αϊντάχο, περίπου στις 55 μοίρες γεωμαγνητικού πλάτους. Η Ελλάδα βρίσκεται νοτιότερα από τη συνήθη ζώνη ορατότητας για τέτοια ένταση.



Επιπλέον, τα προβλεπόμενα διαστήματα αυξημένης δραστηριότητας αντιστοιχούν σε πρωινές και μεσημεριανές ώρες στην Ελλάδα, κάτι που δεν ευνοεί την παρατήρηση.



Η εικόνα θα μπορούσε να αλλάξει εάν η καταιγίδα αποδειχθεί ισχυρότερη ή εκδηλωθεί σε διαφορετικό χρόνο από τον προβλεπόμενο. Προς το παρόν, όμως, δεν προκύπτει τεκμηριωμένη πρόβλεψη για ορατό σέλας στη χώρα.



Οι πιθανές επιπτώσεις σε τεχνολογικά συστήματα



Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες, από G1 έως G5. Η G2 χαρακτηρίζεται μέτρια και αντιστοιχεί σε δείκτη Kp 6.



Σύμφωνα με τη NOAA, οι πιθανές επιπτώσεις σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν διαταραχές τάσης σε ηλεκτρικά δίκτυα υψηλών γεωγραφικών πλατών, εξασθένηση ραδιοεπικοινωνιών υψηλών συχνοτήτων στις ίδιες περιοχές και ανάγκη διορθώσεων στη λειτουργία δορυφόρων.

Γεωμαγνητική καταιγίδα μικρής έως μέτριας έντασης αναμένεται να επηρεάσει τη Γη την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της αμερικανικής NOAA.Όπως μεταδίδει το space.com, η υπηρεσία εξέδωσε ειδοποίηση για πιθανή καταιγίδα κατηγορίας G2, λόγω της αναμενόμενης άφιξης μιας στεμματικής εκτίναξης μάζας από τον Ήλιο. Πρόκειται για μεγάλη ποσότητα πλάσματος και μαγνητικού πεδίου που εκτοξεύεται στο Διάστημα και μπορεί, όταν φτάσει στη Γη, να διαταράξει το μαγνητικό της περιβάλλον.Η εκτίναξη συνδέεται με ηλιακή έκλαμψη κατηγορίας M1.4, η οποία σημειώθηκε στις 6 Οκτωβρίου στην ενεργή περιοχή AR4549.