ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ... Ετσι Σκ@τόφατσα ήταν από μικρός... Δείτε τον Ερντογάν ΦΑΝΤΑΡΟ!

Φαινόταν από …μικρός ότι θα ξεχωρίσει. Η φωτογραφία του Ταγίπ Ερντογάν από τη θητεία του στον τουρκικό στρατό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνι...





















Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε....





Τελικά έγινε σουλτάνος…





Ο Ερντογάν είχε μια μακρά και περιπετειώδη πορεία η οποία τον οδήγησε ακόμη και στη φυλακή.Τελικά έγινε σουλτάνος… Πρώτος,πρώτος αριστερά με το ύφος πάντα βλοσηρό σαν κάτι πάντα να μην του αρέσει.





Φαινόταν από …μικρός ότι θα ξεχωρίσει. Η φωτογραφία του Ταγίπ Ερντογάν από τη θητεία του στον τουρκικό στρατό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Δεν είναι δύσκολο να τον εντοπίσεις ανάμεσα στους στρατιώτες της φωτογραφίας.