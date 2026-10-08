ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ... Ετσι Σκ@τόφατσα ήταν από μικρός... Δείτε τον Ερντογάν ΦΑΝΤΑΡΟ!

Φαινόταν από …μικρός ότι θα ξεχωρίσει. Η φωτογραφία του Ταγίπ Ερντογάν από τη θητεία του στον τουρκικό στρατό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνι...
Φαινόταν από …μικρός ότι θα ξεχωρίσει. Η φωτογραφία του Ταγίπ Ερντογάν από τη θητεία του στον τουρκικό στρατό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δεν είναι δύσκολο να τον εντοπίσεις ανάμεσα στους στρατιώτες της φωτογραφίας.
Πρώτος,πρώτος αριστερά με το ύφος πάντα βλοσηρό σαν κάτι πάντα να μην του αρέσει.
Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε....
Ο Ερντογάν είχε μια μακρά και περιπετειώδη πορεία η οποία τον οδήγησε ακόμη και στη φυλακή.
Τελικά έγινε σουλτάνος…
Τελικά έγινε σουλτάνος…
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