Οι πέντε φράσεις του Αριστοτέλη που αποτελούν τροφή για σκέψη... Πάντα επίκαιρες και χρήσιμες

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο σπουδαίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης έδωσε τη δική του οπτική για τη ζωή και οι διάσημες φρά...



5. Όλη η αξία του πλουτισμού είναι στη χρήση του και όχι στην απόκτησή του.



Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο σπουδαίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης έδωσε τη δική του οπτική για τη ζωή και οι διάσημες φράσεις που έιπε έμειναν στην ιστορία. Δείτε πέντε από αυτές που αποτελούν τροφή για σκέψη…1. Αυτός που δεν ξέρει να σωπαίνει, δεν ξέρει να συζητά.2. Αυτός που προκαλεί φόβο σε πολλούς, φοβάται πολλούς.3. Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες.4. Το καλύτερο είναι από τη ζωή να αποχωρήσεις όπως από ένα συμπόσιο: ούτε διψασμένος ούτε μεθυσμένος.