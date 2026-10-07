ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ... Τρία χρόνια πριν... Τουρκικός ΟΧΛΟΣ διαδηλώνει υπέρ της Χαμάς μιά μέρα μετά την Ισλαμική σφαγή της 7ης Οκτωβρίου!

ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΣΦΑΓΗΣ... ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ STOXOS.GR ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΜΑΣ! ΚΑΠΟΙ...





ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΣΦΑΓΗΣ... ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ STOXOS.GR ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΜΑΣ! ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ:







Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε, νωρίτερα, ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επαναλαμβάνοντας έκκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αυτοσυγκράτηση.





8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023: Με τις επιθέσεις και τις εκατέρωθεν βολές να συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας και τη σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να μαίνεται, παρατηρείται ακραία πόλωση σε πολλές περιοχές της Γης. Στην Τουρκία, σε μεγάλες πόλεις, όπως στην Κωνσταντινούπολη, πλήθος κόσμου φαίνεται να βγαίνει στους δρόμους και να διαδηλώνει υπέρ των Παλαιστινίων και της επικράτησής τους στον πόλεμο με το Ισραήλ.Σε βίντεο, που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, κόσμος φωνάζει «στείλτε Τούρκους στρατιώτες στη Γάζα», επικροτώντας έτσι τις πράξεις βίας των Παλαιστινίων που ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου να εξαπολύουν χιλιάδες πυραυλικές επιθέσεις προς το Ισραήλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 300 ανθρώπους μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.