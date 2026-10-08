Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδας στο μεταναστευτικό και καλούν την Ευρώπη να ακολουθήσει, λέει ο Πλεύρης για την επίσκεψη Ρούμπιο

Στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,...



Ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη, επισημαίνοντας ότι αναδείχθηκε η γεωστρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και σε εκείνον της ασφάλειας, στον οποίο εντάσσεται και το μεταναστευτικό.



«Είναι μία θετική επίσκεψη γιατί πρώτα από όλα μπήκε σε κεντρικό παράγοντα η γεωστρατηγική σχέση που έχουμε με τις ΗΠΑ τόσο στο κομμάτι το ενεργειακό, όσο στο κομμάτι της ασφάλειας όπου είναι και η μετανάστευση όπου οι ΗΠΑ δίνουν μεγάλη έμφαση. Αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα και εμμέσως πλην σαφώς καλούν και την Ευρώπη ότι πρέπει να ακολουθήσει αυτή την προσπάθεια.»



Παράλληλα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στάθηκε ιδιαίτερα στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ελληνική ιστορία.



«Ο τρόπος με τον οποίο μίλησε από την Πνύκα, ένα δέος το οποίο αισθάνθηκε και έκανε ιστορικές αναφορές και περιγραφές που ενδεχομένως κάποιοι που μας ακούνε να τις αγνοούν, είναι συγκλονιστικό.»



Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεση που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο ανάμεσα στην ελληνική ιστορία και τις απαρχές του δυτικού πολιτισμού.



«Μιλούσε πίσω από τον Παρθενώνα και αναφερόταν στο πώς η Ελλάδα ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη του ελληνισμού να προστατεύσει τη Δύση και ουσιαστικά από εκεί ξεκινάει αυτό που λέμε σήμερα δυτικός πολιτισμός.»

Στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης στο μεταναστευτικό και εμμέσως καλούν την Ευρώπη να ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση.