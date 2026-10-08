Τα διεθνή ΜΜΕ για την επίσκεψη Ρούμπιο: Στο επίκεντρο η ομιλία στην Πνύκα και το μήνυμα στην Ευρώπη

Μεγάλη προσοχή δείχνουν τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα και διεθνή πρακτορεία ειδήσεων για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερι...









Το Associated Press στην ηλεκτρονική σελίδα του σημειώνει: «Από την Ακρόπολη, ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να υπερασπιστεί τις δυτικές αξίες και να ενισχύσει τη συμμαχία με τις ΗΠΑ». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε μια εμπεριστατωμένη ομιλία με φόντο την Ακρόπολη στην Αθήνα, κάλεσε τα έθνη της Δύσης να επιστρέψουν στις πολιτισμικές τους ρίζες και να αναβιώσουν τις αξίες που οδήγησαν την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική στην παγκόσμια κυριαρχία για αιώνες.



Βρισκόμενος στην Ελλάδα για να συζητήσει την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της ασφάλειας, ο Ρούμπιο υπερασπίστηκε τον εθνικισμό, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των παγκόσμιων συμμαχιών, κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής ομιλίας για τον αρχαίο πολιτισμό, η οποία φάνηκε να αντανακλά τις πολιτικές του φιλοδοξίες πέρα από το ρόλο του ως κορυφαίου διπλωμάτη των ΗΠΑ. Το Associated Press στην ηλεκτρονική σελίδα του σημειώνει: «Από την Ακρόπολη, ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να υπερασπιστεί τις δυτικές αξίες και να ενισχύσει τη συμμαχία με τις ΗΠΑ». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε μια εμπεριστατωμένη ομιλία με φόντο την Ακρόπολη στην Αθήνα, κάλεσε τα έθνη της Δύσης να επιστρέψουν στις πολιτισμικές τους ρίζες και να αναβιώσουν τις αξίες που οδήγησαν την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική στην παγκόσμια κυριαρχία για αιώνες.Βρισκόμενος στην Ελλάδα για να συζητήσει την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της ασφάλειας, ο Ρούμπιο υπερασπίστηκε τον εθνικισμό, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των παγκόσμιων συμμαχιών, κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής ομιλίας για τον αρχαίο πολιτισμό, η οποία φάνηκε να αντανακλά τις πολιτικές του φιλοδοξίες πέρα από το ρόλο του ως κορυφαίου διπλωμάτη των ΗΠΑ.









Ο Ρούμπιο ζητά «την χωρίς απολογία επιδίωξη της εθνικής ισχύος», επικαλούμενος την αρχαία Ελλάδα στην ομιλία του στην Ακρόπολη, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CBS. «Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν έναν δαπανηρό πόλεμο με το Ιράν και η Ευρώπη παλεύει με τη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε την Τετάρτη μπροστά στην Ακρόπολη και ανατρέξε σε μια περίοδο πάνω από δύο χιλιετίες πριν, υποστηρίζοντας ότι η λύση στα τρέχοντα προβλήματα της Δύσης μπορεί να βρεθεί, τουλάχιστον εν μέρει, στην αρχαία Ελλάδα», σχολιάζει στο ρεπορτάζ το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ο Ρούμπιο ζητά «την χωρίς απολογία επιδίωξη της εθνικής ισχύος», επικαλούμενος την αρχαία Ελλάδα στην ομιλία του στην Ακρόπολη, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CBS. «Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν έναν δαπανηρό πόλεμο με το Ιράν και η Ευρώπη παλεύει με τη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε την Τετάρτη μπροστά στην Ακρόπολη και ανατρέξε σε μια περίοδο πάνω από δύο χιλιετίες πριν, υποστηρίζοντας ότι η λύση στα τρέχοντα προβλήματα της Δύσης μπορεί να βρεθεί, τουλάχιστον εν μέρει, στην αρχαία Ελλάδα», σχολιάζει στο ρεπορτάζ το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.













Ο Ρούμπιο, στην Αθήνα, συνδέει τις αρχαίες αξίες με το «Αμερική Πρώτα» του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε την Τετάρτη τις δυτικές χώρες να υιοθετήσουν τις αρχαίες ελληνικές αξίες του «ηρωισμού, της τιμής και του καθήκοντος», συνδέοντας τα ιδανικά αυτά με την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», σημειώνει το πρακτορείο.









«Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει, σε ομιλία του στην Ακρόπολη της Αθήνας, ότι η Δύση βρίσκεται 'σε σημείο καμπής' και προειδοποιεί ότι η Ευρώπη πρέπει να 'αντιμετωπίσει τους κινδύνους'», σημειώνει η εφημερίδα New York Post.



«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Δύση βρίσκεται σε 'σημείο καμπής' και κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για να 'αντιμετωπίσουν τις απειλές της εποχής μας', κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής ομιλίας του στην Αθήνα», υπογραμμίζει η εφημερίδα. «Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει, σε ομιλία του στην Ακρόπολη της Αθήνας, ότι η Δύση βρίσκεται 'σε σημείο καμπής' και προειδοποιεί ότι η Ευρώπη πρέπει να 'αντιμετωπίσει τους κινδύνους'», σημειώνει η εφημερίδα New York Post.«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Δύση βρίσκεται σε 'σημείο καμπής' και κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για να 'αντιμετωπίσουν τις απειλές της εποχής μας', κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής ομιλίας του στην Αθήνα», υπογραμμίζει η εφημερίδα.





Μεγάλη προσοχή δείχνουν τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα και διεθνή πρακτορεία ειδήσεων για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.Στο επίκεντρο βρίσκεται η ομιλία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Πνύκα και το μήνυμα που έστειλε στους Ευρωπαίους καθώς ερμηνεύεται ως συνέχεια της ομιλίας – προειδοποίησης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στην Ευρώπη το 2025.«Άτροφία, υποτέλεια και παρακμή’: Η ζοφερή προειδοποίηση του Ρούμπιο για την Ευρώπη». Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ των New York Times για την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα.