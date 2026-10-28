64 οι νεκροί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία - Σοκάρουν οι μαρτυρίες... Φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει

Τουλάχιστον 64 νεκροί έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο, στην Ισπανία, σήμερ...



Πρόσωπο ενήμερο για την τραγωδία είπε στο Ρόιτερς, πως η αμαξοστοιχία της εταιρείας Iryo είχε σταματήσει κοντά στο Τολέδο, κατόπιν εντολής από τη διαχειρίστρια εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Arif λόγω βλάβης στη σηματοδότηση, όταν συγκρούστηκε με αυτήν το τρένο της εταιρείας Renfe, με αποτέλεσμα συρμοί και των δύο τρένων να εκτροχιαστούν. Οι εταιρείες Renfe και Iryo δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Ο Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήμαρχος της πόλης Λος Γεμπένες, κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, είπε πως η κατάσταση είναι «φρικτή» στο σημείο. «Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE.



Σοκαριστικές μαρτυρίεςΟι μαρτυρίες των επιζώντων, που μεταφέρουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, είναι συγκλονιστικές. Ο Μιγκέλ, ένας επιβάτης που ταξίδευε μαζί με άλλους συναδέλφους του στα πίσω βαγόνια ενός από τα τρένα, περιέγραψε στο ραδιοφωνικό δίκτυο COPE τη στιγμή του δυστυχήματος.



«Ακούσαμε μια έντονη βουή, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκησε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να εκτροχιάζεται. Από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο, φαντάζομαι ήταν το άλλο» που ενεπλάκη, είπε.



«Ακούσαμε έναν τεράστιο κρότο»«Μέσα από το παράθυρο είδα ένα από τα βαγόνια που είχε πέσει και ήταν εντελώς καμένο», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE η Πατρίσια, μια επιβάτιδα η οποία ανέφερε ότι είναι έγκυος.



«Βλέπω πολύ κόσμο εδώ έξω. Ειλικρινά, οι άνθρωποι στο βαγόνι έδρασαν με αξιοσημείωτη ψυχραιμία δεδομένης της κατάστασης και με βοήθησαν να βγω. Είμαστε όλοι εδώ προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη».



«Άκουγα ανθρώπους να ουρλιάζουν, ήταν φρικτό», δηλώνει 17χρονη επιβάτιδα τρένου σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμόΤην ίδια ώρα, μια 17χρονη κοπέλα ονόματι Εντουάρντα, η οποία ταξίδευε σε ένα από τα τρένα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι στο σημείο επικρατούσε «χάος» και ότι είδε θύματα κάτω από τα τρένα.



«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Άκουγα κραυγές... Ήταν φρικτό», ανέφερε. «Ήταν μια καταστροφή... Μπορούσα να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι».



Δήλωσε επιπλέον πως η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί προς τα εμπρός και αρχικά πίστεψε πως το τρένο είχε κάνει επείγουσα στάση. Συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα του δυστυχήματος όταν είδε τραυματισμένους ανθρώπους και της ζητήθηκε να βγει από το τρένο.



Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 30 από 10 βάσει του προηγούμενου απολογισμού που είχε ανακοινώσει προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω.



Το χρονικό της τραγωδίαςΗ αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας AVE συγκρούστηκε με συρμό της Iryo που βρισκόταν ακινητοποιημένος στις γραμμές. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το τρένο AVE προσέκρουσε από πίσω στην αμαξοστοιχία της Iryo, προκαλώντας τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών της τελευταίας. Το ένα από τα τρένα, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Iryo, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετέφερε 147 επιβάτες, ενώ ο άλλος συρμός είχε 397 επιβαίνοντες. Οι αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τη Σεβίλλη.

Τουλάχιστον 64 νεκροί έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο, στην Ισπανία, σήμερα 28/10, όπως έγινε γνωστό από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο. Σύμφωνα με αναφορές, 58 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 15 βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.