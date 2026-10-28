Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα: Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί…

Μη επανδρωμένα θαλάσσια drones έπληξαν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, τ...
Μη επανδρωμένα θαλάσσια drones έπληξαν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, την Τετάρτη (28/10), δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ντιμίταρ Στογιάνοφ.
Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν εντείνει τις ανησυχίες για τη διεύρυνση της έκτασης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος πραγματοποίησε την επίθεση εναντίον του ελληνόκτητου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο έφερε σημαία Λιβερίας και έπλεε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας, υποστηρίζει το Reuters.
Πηγή με γνώση του περιστατικού, η οποία ασχολείται με την ασφάλεια στη θάλασσα, ανέφερε ότι το πλήρωμα είχε απομακρυνθεί από το πλοίο. Η δημόσια ραδιοφωνία της Βουλγαρίας μετέδωσε ότι εστάλη δεξαμενόπλοιο για να συνδράμει το πλοίο που υπέστη ζημιές. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Χάιφα, στο Ισραήλ, προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.
Η εταιρεία με έδρα την Ελλάδα που είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του πλοίου, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Mε πληροφορίες από ertnews.gr
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