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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 25χρονης

Οκτωβρίου 28, 2026

  Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης 27/10 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένας 36χρονος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μίας 25χρονης. Ο ά...

 



Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης 27/10 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένας 36χρονος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μίας 25χρονης.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε τη γυναίκα και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε περιοχή της Χαλκηδόνας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας συνέλαβαν τον 36χρονο ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας της 25χρονης.

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