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Αναστάτωση σε πτήση για Θεσσαλονίκη: 57χρονος έβαλε πορνό στο κινητό του και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στους επιβάτες

Οκτωβρίου 06, 2026

  Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 57χρονος άρχισε...

 



Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 57χρονος άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στους επιβάτες.

Μάλιστα ο άνδρας φαίνεται ότι έβαλε αρχικά πορνογραφική ταινία στο κινητό του τηλέφωνο ενώ λίγο αργότερα αυνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο που ήταν στον αέρα.

Τελικά, όταν η πτήση έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο 57χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

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