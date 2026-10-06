Εντοπίστηκαν 1000 (Ναι... χίλιες) βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης



Οι περίπου 1.000 βόμβες, συνολικού εκτιμώμενου βάρους μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων, βρίσκονται τόσο κάτω από τα κεσόν, τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο της εισόδου - εξόδου στην αναβαθμισμένη προβλήτα, σύμφωνα με το voria.gr. Η διοίκηση του ΟΛΘ ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, κατά τις ίδιες πληροφορίες.



Οι βόμβες εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα στο σώμα της 6ης προβλήτας. Ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στις 1.000, εκ των οποίων οι 80 είναι άνω των 50 κιλών. Πιθανό είναι το σενάριο, οι Γερμανοί να «ξεφόρτωσαν» τις βόμβες στην θάλασσα κατά την αναχώρηση τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944.

Προβληματισμό έχει προκαλέσει ο εντοπισμός βομβών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις εργασίες για την επέκταση της 6ης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.