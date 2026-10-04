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Ο τουρκικός στρατός λέει πως συνελήφθησαν 52 άτομα που προσπαθούσαν να περάσουν στην Ελλάδα από τον Έβρο

Οκτωβρίου 04, 2026

  Σε ανακοίνωση των Χερσαίων Δυνάμεων του τουρκικού Στρατού αναφέρεται ότι μονάδες της συνοριακής Διοίκησης συνέλαβαν δεκάδες άτομα που προ...

 



Σε ανακοίνωση των Χερσαίων Δυνάμεων του τουρκικού Στρατού αναφέρεται ότι μονάδες της συνοριακής Διοίκησης συνέλαβαν δεκάδες άτομα που προσπαθούσαν να διέλθουν παράνομα τα τουρκο – ελληνικά σύνορα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι συλληφθέντες είναι 52 και κατά τη σύλληψή τους κατασχέθηκαν και τα πράγματα τους.

Μάλιστα, συνελήφθησαν κι άλλα 3 άτομα που προσπάθησαν να περάσουν παράνομα τα τουρκο-βουλγαρικά σύνορα.

Η Διοίκηση Συνόρων σημειώνει ακόμη ότι συνελήφθη ένα άτομο που προσπαθούσε να περάσει παράνομα από το Ιράν στην Τουρκία το οποίο μετέφερε περίπου μισό κιλό ναρκωτικά.

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