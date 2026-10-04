Μποκάσα: Ο ψυχοπαθής δικτάτορας που κατηγορήθηκε για ανθρωποφαγία, ακρωτηριασμούς, σαδισμό και 38 ανθρωποκτονίες!

perpetual_Ο πρώην αυτοκράτορας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας Ζαν Μπεντέλ Μποκάσα, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου τον Δεκέμβριο του...

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Στις 12 Ιουνίου 1987 ο Μποκάσα κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ενοχή του δεν αφορούσε τις κατηγορίες για ανθρωποφαγία, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να το τεκμηριώνουν.



Η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη στην απομόνωση από τον τέταρτο πρόεδρο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Αντρέ Κολινγκμπά, ενώ αργότερα μειώθηκε σε 20 χρόνια. Το 1993, ο διαβόητος δικτάτορας αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο γενικής αμνηστίας.



Πέθανε το 1996 από καρδιακή προσσβολή, λίγο αφότου ανακυρήχθηκε 13ος Απόστολος.

perpetual_Ο πρώην αυτοκράτορας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας Ζαν Μπεντέλ Μποκάσα, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου τον Δεκέμβριο του 1986, καθώς κατηγορήθηκε για ανθρωποφαγία, ακρωτηρισμούς, σαδιστικά βασανιστήρια, οικονομικές καταχρήσεις και 38 ανθρωποκτονίες.Ο Μποκάσα ήταν για 13 χρόνια δικτάτορας μιας από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, καταλαμβάνοντας την εξουσία με πραξικόπημα το 1966. Υπηρέτησε ως πρόεδρος για περίπου 10 χρόνια και στην συνέχεια ανακύρηξε τον εαυτό του “αυτοκράτορα”, με μια τελετή που κόστισε το εξωφρενικό ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, μένοντας στην εξουσία για άλλα 3 χρόνια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Μποκάσα είχε χρεωκοπήσει την ήδη φτωχή χώρα του.Κατά την διάρκεια της θητείας του, οι συνθήκες στην χώρα έγιναν τόσο άθλιες και η κυριαρχία του τόσο καταπιεστική, που η Γαλλία απέσυρε τελικά την στήριξη του καθεστώτος του. Οργισμένος ο Μποκάσα, στράφηκε στον δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι. Για να έχει την υποστήριξη του Καντάφι, ο Μποκάσα του υποσχέθηκε να στραφεί στο Ισλάμ αλλάζοντας το όνομα του, κάτι που βεβαίως δεν τήρησε μετά την επιστροφή στην χώρα του, καθώς ξαναστράφηκε στο καθολικισμό και διατήρησε το όνομα του.Το 1979 ξέσπασαν αναταραχές στην πρωτεύουσα και οι δυνάμεις του Μποκάσα άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, σκοτώνοντας εκατοντάδες. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η κυβέρνησή του συνέλαβε εκατοντάδες μαθητές που είχαν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, επειδή ένα προεδρικό διάταγμα τους υποχρέωνε να φορούν πανάκριβες στολές με την εικόνα του Μποκάσα ραμμένη πάνω τους, τις οποίες έπρεπε να αγοράσουν από το εργοστάσιο ιδιοκτησίας μιας εκ των συζύγων του. Τα παιδιά ρίχτηκαν στις φυλακές και περίπου 100 πέθαναν από ασφυξία ή χτυπήθηκαν μέχρι θανάτου από τους φρουρούς.Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή οργή και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους Γαλλικά στρατεύματα εισέβαλαν στη χώρα σε μια επιχείρηση ανατροπής του Μποκάσα και της επαναφοράς του πρώην προέδρου Νταβίντ Ντακό. Ο Μποκάσα διέφυγε από τη χώρα με αεροπλάνο στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Έζησε στην εξορία τέσσερα χρόνια και στην συνέχεια μετακόμισε στη Γαλλία. Το 1986 επέστρεψε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και συνελήφθη αμέσως, ενώ σύντομα ξεκίνησε η δίκη του.Οι μάρτυρες κατηγορίας έριξαν άπλετο φως στις κτηνωδίες που είχε διαπράξει ο 65χρονος πρώην “αυτοκράτορας”. Σύμφωνα με τις καταθέσεις 27 παιδιών, τα οποία ήταν οι μοναδικοί επιζώντες από αυτά που ρίχθηκαν στις φυλακές, ο Μποκάσα τα επισκέφτηκε την πρώτη τους νύχτα στη φυλακή και διέταξε να τα ξυλοκοπήσουν μέχρι θανάτου. Ανέφεραν επίσης ότι πήρε μέρος και ο ίδιος σε αυτή την κτηνωδία, σπάζοντας με το μπαστούνι του τα κρανία 5 παιδιών.Κατά την δίκη του, βγήκαν στο φως και άλλες λεπτομέρειες για την κατάσταση στις διαβόητες φυλακές, όπου συνηθιζόταν να αλυσοδένουν τους τροφίμους στο πάτωμα. Πολλοί από αυτούς πέθαιναν από ασιτία ή στραγγαλίζονταν, ενώ άλλοι δολοφονούνταν από αλλεπάλληλα χτυπήματα από αιχμηρά αντικείμενα.Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι μετά την ανατροπή του Μποκάσα, αναζήτησαν τους συγγενείς τους που ήταν χαμένοι για χρόνια, και με φρίκη ανακάλυψαν ότι τα πτώματα τους ήταν αποθηκευμένα στα ψυγεία του παλατιού. Μάλιστα, ένας από τους μαγείρους του, ανέφερε ότι του είχε ζητήσει να ετοιμάσει ένα κυρίως γεύμα με ένα πτώμα που φύλαγε στο ψυγείο του.