ΜΑΣ ΠΑΕΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ: Τα ασπρόμαυρα διαφημιστικά σποτάκια ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ ΥΕΝΕΔ από την δεκαετία του 70 και του '80!!!











Τα σποτάκια προβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1981 σε ασπρόμαυρο φιλμ παρόλο που τότε η ΕΡΤ και η ΥΕΝΕΔ ήταν έγχρωμα κανάλια, συστήματος SECAM.Αυτό συνέβη διότι δεν είχε γίνει πλήρη μετάβαση του χρώματος και υπήρχε ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής.Κάποιες από τις διαφημίσεις του βίντεο που ακολουθεί γυρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’70 αλλά συνέχιζαν να παίζουν για αρκετά χρόνια.To βίντεο και το κείμενο είναι του χρήστη του youtube Argiris Kostouros