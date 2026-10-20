Γλυφάδα: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και... μπούκαρε σε εκκλησία επί της Βουλιαγμένης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ένας ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ έχ...

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.Ένας ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρρέμιδος εισέβαλε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου.Το αυτοκίνητο έσπασε την περίφραξη με τα κάγκελα κι ακινητοποιήθηκε στην είσοδο του ιερού ναού. Όπως φαίνεται και στις εικόνες στο ΙΧ ενεργοποιήθηκαν και οι αερόσακοι και ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί.