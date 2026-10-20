Σχεδιασμός για να μην υπάρξουν επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην αυριανή απεργία

Το διήμερο των κινητοποιήσεων που ξεκινά σήμερα στην Αθήνα φαίνεται να προβληματίζει την κυβέρνηση με φόντο και τις μεγάλες και επεισοδια...

Το διήμερο των κινητοποιήσεων που ξεκινά σήμερα στην Αθήνα φαίνεται να προβληματίζει την κυβέρνηση με φόντο και τις μεγάλες και επεισοδιακές διαδηλώσεις στο Παρίσι, τα Τίρανα αλλά και αλλού. Αν και στο Μαξίμου εκτιμούν πως τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά και στη χώρα μας δεν συντρέχουν οι λόγοι για τέτοιου είδους σκηνικά, έχουν ήδη δοθεί οι κατάλληλες εντολές έτσι ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος σχεδιασμός που δεν θα επιτρέψει ταραχοποιά στοιχεία να δημιουργήσουν προβλήματα.Έτσι, από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο, ενισχύεται η αστυνομική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα υπάρξουν και εκτεταμένοι προληπτικοί έλεγχοι σε κόσμο που θα προσεγγίζει τον χώρο των συγκεντρώσεων. Ο μεγαλύτερος όγκος των αστυνομικών δυνάμεων θα βρίσκεται πέριξ της πλατείας Συντάγματος όπου για σήμερα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση και συναυλία από φοιτητικές οργανώσεις, ενώ αρκετοί φοιτητές προγραμματίζουν να κατασκηνώσουν στην πλατεία.Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται και στα Εξάρχεια ενώ θα ενισχυθεί η φύλαξη πρεσβειών και δημόσιων κτιρίων στην Αθήνα αλλά και σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα που έχουν προγραμματιστεί για αύριο κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και φοιτητών. Θεωρείται βέβαιο πως τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη κάποιοι σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν κλειστοί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της πόλης, ενώ, όπου υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές θα υπάρξει και άμεση αντίδραση της αστυνομίας.Οι κινητοποιήσεις πάντως έχουν ήδη, πριν καν πραγματοποιηθούν, δημιουργήσει πολιτική αντιπαράθεση. Οι δηλώσεις του πρώην γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και σημερινού στελέχους της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα Πάνου Λαμπρινίδη ο οποίος σχολιάζοντας τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία είπε «άντε και στα δικά μας, να πάρει σειρά η Ελλάδα» προκάλεσαν την άμεση απάντηση της κυβέρνησης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να καταδικάζει τις λογικές που συνδέουν τις κινητοποιήσεις με τη βία. Ο κ. Λαμπρινίδης πάντως έσπευσε να διευκρινίσει πως αναφερόταν μόνο σε ειρηνικές και μη βίαιες μορφές διαμαρτυρίας.