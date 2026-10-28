Ισπανία: 39 νεκροί μετά από σύγκρουση δυο τρένων στο Τολέδο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία καθώς δυο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Τετάρτης (28.10.26) στην Ισπανία, στην περιοχή μεταξύ των ...
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία καθώς δυο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Τετάρτης (28.10.26) στην Ισπανία, στην περιοχή μεταξύ των δήμων Los Yébenes και Urda, στην επαρχία του Τολέδο. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα El País, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.
Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe και ένας συρμός της εταιρείας Iryo, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο από πίσω, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν δύο βαγόνια του δεύτερου τρένου και να καταλήξουν στην πλαγιά. Σύμφωνα με το skynews οι νεκροί έχουν φτάσει τους 39, ενώ τα ισπανικά μέσα κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς.
🔴 #ÚLTIMAHORA | Fernando Seco, pasajero del accidente ferroviario en el vagón 2, en @esRadio: "La vía del tren ha atravesado el ave en el vagón número 3
📹 Ignacio Marín pic.twitter.com/5ZgyDaOamU— Libertad Digital (@libertaddigital) October 28, 2026
Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 08:54, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το ισπανικό δημοσίευμα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η El País, πρόβλημα στο σύστημα ασφαλείας φέρεται να οδήγησε στην ακινητοποίηση αρκετών τρένων στην περιοχή. Στη συνέχεια, ενώ δόθηκε εντολή επανεκκίνησης, ο συρμός της Iryo παρέμεινε ακινητοποιημένος.
Κατά τις ίδιες πηγές, εξετάζεται εάν υπήρξε λανθασμένη εντολή από χειριστή του κέντρου ελέγχου της Atocha προς το τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρά την παρουσία του άλλου συρμού στη γραμμή.
Nuevo accidente ferroviario: chocan un Iryo y un AVE en Yébenes (Toledo).
Los testigos confirman que hay víctimas mortales. En el lugar están trabajando bomberos, Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. pic.twitter.com/KACO8ijtcd— ceciarmy (@ceciarmy) October 28, 2026
Οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Ο εκπρόσωπος του Σιδηροδρομικού Συνδικάτου, Rafael Escudero, χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ περίεργο», επισημαίνοντας σε δηλώσεις του στο Antena 3 ότι η κυκλοφορία στην περιοχή παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και ότι τα τρένα διαθέτουν πληροφορίες για την κατάσταση της γραμμής.
Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης-Λα Μάντσα ενεργοποίησε στις 09:15 το σχέδιο έκτακτης ανάγκης PLATECAM, σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας 1 για την επαρχία του Τολέδο.
Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Πολιτοφυλακής, πυροσβέστες από τις επαρχίες Τολέδο και Θιουδάδ Ρεάλ, εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας και υγειονομικό προσωπικό.
Η Περιφέρεια της Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσης την αποστολή οκτώ πυροσβεστικών μονάδων και οκτώ μονάδων του Summa 112.
Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης, Θιουδάδ Ρεάλ και Ανδαλουσίας έχει διακοπεί.
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