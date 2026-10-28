Με τη μαθητική παρέλαση τίμησε η Αθήνα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Υπό καλές καιρικές συνθήκες εν τέλει παραγματοποιείται αυτή την ώρα η μαθητική παρέλαση στους δρόμους της Αθήνας, για την επέτειο της 28η...



Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρελαύνουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα.



Το εορταστικό πρόγραμμα άρχισε στις 6:47, με τις χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, καθώς και με το εωθινό από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στις 8 το πρωί ακολούθησε η έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.



Στη συνέχεια, στις 10 π.μ., έγινε η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Αμέσως μετά, είναι προγραμματισμένη η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές της χώρας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.





Υπό καλές καιρικές συνθήκες εν τέλει παραγματοποιείται αυτή την ώρα η μαθητική παρέλαση στους δρόμους της Αθήνας, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.