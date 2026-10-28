Υπογραφή σύμβασης για την απόκτηση ενός ακόμη ΠΑΘ με Spike NLOS και C-DOME για την Εθνική Φρουρά

Υπεγράφη χθες η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, για την απόκτηση ενό...









Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας κ. Στέλιος Κουντούρης και ο Ισραηλινός ομόλογός του Major General (Res.) Amir Baram.





Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν στη θαλάσσια ασφάλεια

Υπεγράφη χθες η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, για την απόκτηση ενός πλοίου ανοικτής θαλάσσης (Offshore Patrol Vessel).