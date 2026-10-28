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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Υπογραφή σύμβασης για την απόκτηση ενός ακόμη ΠΑΘ με Spike NLOS και C-DOME για την Εθνική Φρουρά

Οκτωβρίου 28, 2026

  Υπεγράφη χθες η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, για την απόκτηση ενό...

 


Υπεγράφη χθες η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, για την απόκτηση ενός πλοίου ανοικτής θαλάσσης (Offshore Patrol Vessel). 

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας κ. Στέλιος Κουντούρης και ο Ισραηλινός ομόλογός του Major General (Res.) Amir Baram. 

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν στη θαλάσσια ασφάλεια

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