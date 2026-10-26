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Συνελήφθη 35χρονος για ληστεία σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη, άρπαξε πάνω από 2.000 ευρώ και τσιγάρα

Οκτωβρίου 26, 2026

  Έναν 35χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη οι αστυνομικοί για δύο ληστείες σε καταστήματα ψιλικών σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δ...

 



Έναν 35χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη οι αστυνομικοί για δύο ληστείες σε καταστήματα ψιλικών σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Ειδικότερα, χθες (24/10) το μεσημέρι ο αλλοδαπός εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης έπειτα από αναζητήσεις και συνελήφθη, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την προηγούμενη ημέρα (23/10) με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε συνολικά χρηματικό ποσό άνω των 2.000 ευρώ και καπνικά προϊόντα.


Σημειώνεται, ότι κατά τον εντοπισμό του ο 35χρονος προσπάθησε να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά την αντίσταση που προέβαλε.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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