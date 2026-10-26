Ιωάννης Πλαγής: Ο Έλληνας άσος της RAF στον Β’ ΠΠ και το Spitfire «Καίτη»

Ιωάννης Πλαγής: ο Έλληνας άσος της RAF και το Spitfire “Καίτη”. Και μια πρόταση για το Spitfire που επισκευάζει η Πολεμική Αεροπορία, ώστε α...









Ιωάννης Πλαγής: ο Έλληνας άσος της RAF και το Spitfire “Καίτη”. Και μια πρόταση για το Spitfire που επισκευάζει η Πολεμική Αεροπορία, ώστε αποτυπώνει τον ηρωισμό των Ελλήνων Αεροπόρων. Ο Ιωάννης Πλαγής ήταν μέχρι πρόσφατα ένας ξεχασμένος ήρωας, αν και αναδείχθηκε δια πυρός και έγραψε χρυσές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία της Αεροπορίας.Γιος του Αγοραστού Πλαγή από τον Κοντιά και της Ελένης Ροσέλη από το Πλατύ της Λήμνου που μετανάστευσαν στην Ροδεσία. Γεννήθηκε στο Χάρτλεϋ (Hartley) της Ροδεσίας στις 10 Μαρτίου του 1919 διατηρώντας την ελληνική του υπηκοότητα.Ζήτησε ήδη από το 1939 να ενταχθεί στην πολεμική αεροπορία της Ροδεσίας αλλά του το αρνήθηκαν μέχρι που στα τέλη του 1940 ενεπλάκη και η Ελλάδα στον πόλεμο ως σύμμαχος της Αγγλίας.Τον δέχονται στη RAF και από το 1941 και μέχρι τον Ιανουάριο 1942, συμπληρώνει την εκπαίδευσή του στην Νότια Ροδεσία και μετατίθεται στην Αγγλία με τον βαθμό του Επισμηνία.Σύντομα μέσα στο ίδιο έτος προθυμοποιείται να ενταχθεί στη Μοίρα 249 το οποίο εδρεύει στην Μάλτα, με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού. Εκεί συνυπηρέτησε με διακεκριμένους άσσους της RAF όπως ο George Beaurling και ο Tom “Ginger” Neil, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Ιούλιο.Το νησί δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις από την Ιταλική και Γερμανική αεροπορία και η δοκιμαζόμενη ΡΑΦ έχει χάσει ήδη κάπου 300 μαχητικά αεροπλάνα σε μια άνιση αναμέτρηση.Ο Γιάννης Πλαγής απονηώνεται με τα πρώτα 16 Spitfire Mk Vb από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Eagle στα νερά της Αλγερίας με κατεύθυνση την Μάλτα, πετώντας το αεροπλάνο με κωδικό αριθμό GN-K (τα γράμματα GN ήταν χαρακτηριστικά του σμήνους. 249) και αριθμό σειράς ΑΒ346.Αμέσως μετά την προσγείωση ακολουθεί συναγερμός για απογείωση καθώς και νέα κύματα βομβαρδιστικών επανέρχονται με σκοπό να εξουδετερώσουν την αμυντική αεροπορία του νησιού. Διαβάστε την ιστορία του Έλληνα πιλότου και την πρόταση για το Spitfire της Πολεμικής Αεροπορίας στο Armyvoice.grhttps://www.armyvoice.gr/2018/09/ioannis-plagis-o-ellinas-asos-tis-raf-ke-to-spitfire/