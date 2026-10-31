Η πιο μυστηριώδης έκρηξη βόμβας στα χρονικά της ελληνικής τρομοκρατίας... 31 Οκτωβρίου 1985.

Το ημερολόγιο γράφει 31 Οκτωβρίου 1985. Ένα ήσυχο βράδυ Πέμπτης, λίγο μετά τις 22:20, ένα αστικό λεωφορείο ξεκινά τη διαδρομή του από το ...









Το ημερολόγιο γράφει 31 Οκτωβρίου 1985.Λίγο πριν τις 22:45 το βράδυ, το βαρύ όχημα με 39 επιβαίνοντας κινείται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης.Στο ύψος της Δάφνης, στον αριθμό 182, μία εκκωφαντική έκρηξη διαλύει κυριολεκτικά το λεωφορείο, σκορπώντας τον τρόμο.Τουλάχιστον δέκα επιβαίνοντες τραυματίζονται βαριά, ενώ ένας εξ’ αυτών ακρωτηριάζεται. Πρόκειται για την πιο μυστηριώδη έκρηξη βόμβας στα χρονικά της ελληνικής τρομοκρατίας, που μετά από έρευνες ετών θα αποδειχθεί ότι προορίζονταν για αλλού.Τα ΜΜΕ της εποχής, περιγράφοντας τη σφοδρότητα της έκρηξης, ανέφεραν ότι το λεωφορείο άνοιξε σαν «κονσερβοκούτι», με την οροφή του να έχει διπλώσει και να έχει φθάσει στη... θέση του οδηγού, ενώ διαλύθηκε και όλος ο «σκελετός» του οχήματος. Η περιοχή έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη, ενώ σώματα τραυματισμένων επιβαινόντων -ανάμεσα τους και πολλοί μαθητές- εκσφενδονίζονται από το ωστικό κύμα αρκετά μέτρα μακριά από το βαρύ όχημα.Η Κρατική Ασφάλεια, σε έκθεση που θα συνταχθεί για το περιστατικό, αναφέρει: «η έκρηξη προήλθε από αυτοσχέδιο, ωρολογιακό μηχανισμό που αποτελείτο από εκρηκτική ύλη, πυροκροτητή, ρολόι επιτραπέζιο, καλώδια, βύσματα και μπαταρία. Όλος αυτός οι μηχανισμός ήταν περιτυλιγμένος με ύφασμα για την αποφυγή κραδασμών και του θορύβου του ωρολογίου. Η εστία της έκρηξης βρίσκεται στο οπίσθιο εσωτερικό μέρος του λεωφορείου, επί του δαπέδου και κοντά στην οπίσθια εσωτερική επικάλυψη, περί τα 15 εκατοστά αριστερά του διαμήκους άξονα συμμετρίας του».Τι είχε συμβεί: Τα τηλεφωνήματα, οι προκηρύξεις και η μοιραία τσάνταΛίγα λεπτά πριν την έκρηξη, άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί στην Άμεση Δράση και στην εφημερίδα «Απογευματινή» και ενημερώνει ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στην οδό Κανάρη 15, έξω από το σπίτι της οικογένειας Τσάτσου (σ.σ. τότε ιδιοκτήτες της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής). Αστυνομικοί σπεύδουν στο σημείο, αλλά δεν εντοπίζουν κανέναν εκρηκτικό μηχανισμό και αποχωρούν.Την επόμενη ημέρα -κι ενώ η Αττική είναι συγκλονισμένη από τη μυστηριώδη έκρηξη στο λεωφορείο- ένας οδοκαθαριστής εντοπίζει σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Τσάτσου δύο προκηρύξεις, που υπογράφει η πρωτοεμφανιζόμενη τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατική Μαχητική Αριστερά».Ο συντάκτης των δύο κειμένων -απευθύνονταν σε δύο διαφορετικές καθημερινές εφημερίδες- αναλάμβανε την ευθύνη για την... βομβιστική επίθεση κατά της κατοικίας των επιχειρηματιών στο Κολωνάκι. «δείχνοντας την έμπρακτη αντίστασή μας ενάντια στο καπιταλιστικό καθεστώς, χτυπήσαμε σήμερα συμβολικά το σπίτι των Τσάτσων (στην οδό Κανάρη στο Κολωνάκι), που αποτελούν μία από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις της χυδαιότητας του ελληνικού αστισμού», ανέφερε μεταξύ άλλων.Η Αστυνομία σαστίζει καθώς βρίσκεται με δύο προκηρύξεις που μιλούν για μία επίθεση που δεν έγινε ποτέ και μία έκρηξη βόμβας -ανάμεσα σε πλήθος τυχαίων ανθρώπων- που κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη.Κάποιοι, μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να εμπλέξουν ακόμη και αραβικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Κάτι που καμία σχέση δεν είχε με την πραγματικότητα.Όπως θα αποδειχθεί, η πολυτελής τσάντα με την οποία είχαν αμπαλάρει οι τρομοκράτες τη βόμβα που προορίζονταν για την οικεία στο Κολωνάκι, κίνησε την περιέργεια κάποιου από τους επιβαίνοντες στο λεωφορείο.Με απλά λόγια την είδε παρατημένη και την πήρε μαζί του, χωρίς να γνωρίζει ότι μέσα της έκρυβε έναν πανίσχυρο εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη μέσα στο βαρύ όχημα.Σύμφωνα με το πόρισμα που συντάχθηκε από την Αστυνομία, έπειτα από έρευνες μηνών: «από το σημείο αυτό (σ.σ. στην οδό Κανάρη στο Κολωνάκι) και την ανωτέρω περίπου ώρα διήλθαν ένας μαθητής και η αδελφή του που κάθονταν στο σημείο της έκρηξης.Κατά την εξέτασή τους ισχυρίστηκαν ότι δεν παρέλαβαν ύποπτη τσάντα κατά τη διέλευσή τους από την οδό Κανάρη. Επίσης, στις 22:00 περίπου ώρα της αυτής ημέρας ανεχώρησε από το Βρετανικό Συμβούλιο, που είναι στην πλατεία Κολωνακίου, για την οδό Ακαδημίας και ο μετέπειτα επιβάτης αυτού ιρακινής καταγωγής.Ο ίδιος ισχυρίστηκε κατά την εξέτασή του ότι την ανωτέρω διαδρομή διήνυσε με το λεωφορείο της γραμμής Ακαδημίας-Μαράσλειος. Ο ανωτέρω ισχυρισμός του δεν έγινε δυνατόν να διασταυρωθεί».Ο Ιρακινός φοιτητής έφυγε από την Ελλάδα λίγους μήνες μετά το περιστατικό χωρίς να αποδειχθεί τίποτε εις βάρος του, ενώ και τα δύο αδέρφια αρνούνταν πως μετέφεραν τη βόμβα.Πηγή: reader.gr