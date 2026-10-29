Απολογούνται σήμερα οι 30 από τους 59 συλληφθέντες των φούρνων «Χωριάτικο», στον ανακριτή και ο Γιαννακόπουλος

Στην Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα το πρωί στις 09:30, για να απολογηθούν οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι, από τους 59 συλληφθέντες για την υπό...

Στην Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα το πρωί στις 09:30, για να απολογηθούν οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι, από τους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο».Σήμερα στις 6 το απόγευμα, αναμένεται να απολογηθεί και ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος.Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο, Παρασκευή.Υπενθυμίζεται ότι οι 59 κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες:1. Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,2. Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ,3. Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ,4. Συνέργεια στη φοροδιαφυγή,5. Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα),6. Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ,7. Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση,8. Ληστεία από κοινού,9. Απάτη από κοινού (πλημμέλημα),10. Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και11. Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.