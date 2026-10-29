BasketGate: «Έφερνα τα λεφτά 10-10 χιλιάρικα» – Πώς δικαιολόγησε ο Κορομηλάς τα 500ευρα

«Έφερνα τα λεφτά λίγα-λίγα, 10-10 χιλιάρικα». Με αυτή τη φράση φέρεται να περιέγραψε ο Ηλίας Κορομηλάς στον ανακριτή τον τρόπο με τον οπο...

«Έφερνα τα λεφτά λίγα-λίγα, 10-10 χιλιάρικα». Με αυτή τη φράση φέρεται να περιέγραψε ο Ηλίας Κορομηλάς στον ανακριτή τον τρόπο με τον οποίο μετέφερε στην Ελλάδα χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε στην Τουρκία.Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, κατά την απολογία του τη Δευτέρα (26/10) ο πρώην διαιτητής δέχθηκε ερωτήσεις για τα 102.000 ευρώ που κατασχέθηκαν στο σπίτι του, μέρος των οποίων ήταν σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αναφορικά με το σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, ενώ για τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα και τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκαν κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.Ερωτηθείς για τη μεταφορά των χρημάτων από την Τουρκία, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι τα έφερνε σταδιακά, σε ποσά των 10.000 ευρώ.«Δεν θυμάμαι πόσες φορές έγινε αυτό», ανέφερε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, προσθέτοντας ότι «κάθε χρόνο πήγαινα στην Τουρκία περίπου 15 φορές ως διαιτητής».Για την προμήθεια των χαρτονομισμάτων μεγάλης ονομαστικής αξίας επικαλέστηκε γνωστό του που είχε σχέση με την τράπεζα στην οποία πραγματοποιούσε τις αναλήψεις.«Η Τουρκία με διευκόλυνε γιατί είχα έναν φίλο που είχε σχέση με την τράπεζα και μου έδιναν από την τράπεζα τα χρήματα σε 500ευρα», φέρεται να υποστήριξε.Η παρουσία των 500ευρων είχε προκαλέσει ενδιαφέρον ήδη από τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών της Ελληνικής Αστυνομίας με τα ευρήματα των ερευνών.Ο μεγάλος αριθμός χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ προκάλεσε ερωτήματα, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σταματήσει την έκδοσή τους από το 2019, λόγω ανησυχιών ότι η συγκεκριμένη ονομαστική αξία μπορούσε να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και το ξέπλυμα χρήματος.