Στην Ευελπίδων οι 3 προφυλακισμένοι για τον εμπρησμό της Marfin - Απολογούνται ξανά μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών

Ενώπιων ανακρίτριας μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί (13.10.2026) οι 3 συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό της Marfin. Η 46χρονη κάτοικος τη...

Ενώπιων ανακρίτριας μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί (13.10.2026) οι 3 συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό της Marfin. Η 46χρονη κάτοικος της Βρετανίας, ή αλλιώς «η ξανθιά με την πλεξούδα» και οι δύο 42χρονοι απολογούνται εκ νέου μετά τα νέα αδικήματα που τους αποδόθηκαν.Αν και στην αρχή κατηγορούνταν με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και κατά συρροή, πλέον το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο. Οι «3» κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων του υποκαταστήματος της τράπεζας Marfin.Σήμερα αναμένεται να δώσουν νέα συμπληρωματική απολογία και σύμφωνα με πληροφορίες θα υποστηρίξουν και πάλι την αθωότητά τους.Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις, μετά τις απολογίες τους, στα μέσα Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου αντίστοιχα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου, Ναυπλίου και Κορυδαλλού αντίστοιχα.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ένας εκ των δύο 42χρονων ανδρών φέρεται να είναι αυτός που έσπασε τη τζαμαρία του υποκαταστήματος επί της οδού Σταδίου, ενώ οι άλλοι δύο να είχαν συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση της τρομοκρατικής ενέργειας.Αλληλέγγυοι, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν απευθύνει κάλεσμα συμπαράστασης στους τρεις κατηγορουμένους, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.