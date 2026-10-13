Τούρκοι αναλυτές: «Η Ελλάδα ενισχύει την άμυνά της και ετοιμάζεται για πόλεμο;»

«Mε τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα στα νησιά και τα F-35 θα μπορεί να πλήξει στόχους σε βάθος», αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές και καταλήγ...



O Eρντογάν αποκαλούσε 'δολοφόνο' τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, τώρα πάμε να πολεμήσουμε υπέρ αυτού



Ο Τραμπ έδωσε εντολή να συνταχθούμε με τη Μέκκα, λέει η τουρκική αντιπολίτευση.



Ο Σαουδάραβας ήταν αυτός που έψησε τον Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη και μετέφερε τα ψημένα οστά του με βαλίτσες»



Οζγκιουρ Οζέλ, πρόεδρος Νέου Κόμματος: Ο Τραμπ είπε ουσιαστικά: «Στη Μέση Ανατολή θα συνταχθείτε: Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Τουρκία. Εσείς οι τέσσερις είστε ένα και θα κινηθείτε από κοινού». Η Αίγυπτος, βλέποντας ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, είπε: «Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό» και αποχώρησε από τη συμμαχία. Και οι δικοί μας, ξαφνικά και χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αφορμή, προχώρησαν σε συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δηλώνοντας: «Θεωρώ ότι όποιος επιτίθεται σε έναν από αυτούς, επιτίθεται και σε εμένα».



Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας σήμερα, οδηγούν την Τουρκία προς έναν θερμό πόλεμο. Και ας μη λένε κάποιοι: «Μήπως τελικά σε εμάς έλαχε να υπερασπιστούμε τη Μέκκα;»

«Mε τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα στα νησιά και τα F-35 θα μπορεί να πλήξει στόχους σε βάθος», αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές και καταλήγουν πως «Η Ελλάδα αποκτά σημαντική αεροπορική ισχύ».Σεζγκίν Ερκάν, καθηγητής Πανεπιστημίου Νισάντασι: «Όπως επισημάνθηκε, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια δημιουργίας μιας πολυεπίπεδης αμυντικής αλλά και επιθετικής ισχύος.Τα συστήματα SPYDER καλύπτουν τις μικρότερες αποστάσεις, τα BARAK το μεσαίο και μεγαλύτερο βεληνεκές, ενώ το David’s Sling προορίζεται για απειλές μεγαλύτερης εμβέλειας, ακόμη και βαλλιστικού χαρακτήρα. Παράλληλα, τα μαχητικά Rafale και οι φρεγάτες Belharra ενισχύουν αντίστοιχα την αεροπορική και τη ναυτική ισχύ. Οι πύραυλοι που αποκτώνται μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν δυνατότητες άμυνας αλλά και πλήγματος σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.Με άλλα λόγια, η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει μια πολυεπίπεδη δομή που θα ξεκινά από την ηπειρωτική χώρα και, μέσω πυραυλικών συστημάτων, εκτοξευτών και πυρομαχικών, θα εκτείνεται έως τα νησιά. Πρόκειται για μια διάταξη που αποσκοπεί τόσο στην άμυνα όσο και στην απόκτηση επιθετικών δυνατοτήτων.Και αυτό έχει σημασία, διότι ένα μέρος των πυρομαχικών που αποκτώνται είναι στην πραγματικότητα επιθετικού χαρακτήρα.Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή τη δομή θα έχουν τα F-35. Λόγω των χαρακτηριστικών χαμηλής ανίχνευσης τους, μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος και την πρώτη γραμμή απέναντι στα υφιστάμενα συστήματα αεράμυνας.Μετά τα πρώτα 20 F-35 υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης ακόμη 20 αεροσκαφών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να μπορεί να φτάσει τα 40. Εφόσον ενεργοποιηθεί και αυτή η επιλογή, η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ιδιαίτερα σημαντική αεροπορική ισχύ.Τι μας δείχνει λοιπόν το είδος όλων αυτών των συστημάτων; Μας λέτε πως είναι μια σοβαρή ενίσχυση της άμυνας. Είναι προετοιμασία πολέμου;Προετοιμασία πολέμου..οτι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή αμυντική προετοιμασία. Ωστόσο, οι δυνατότητες που δημιουργούνται δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην άμυνα. Μπορούν να αξιοποιηθούν και για επιθετικές επιχειρήσεις, καθώς μέρος των συστημάτων και των πυρομαχικών που αποκτώνται έχει δυνατότητα πραγματοποίησης πληγμάτων.Αδελφέ μου, η Σαουδική Αραβία έχει τεράστια οικονομική δύναμη, δυνατότητες και οπλικά συστήματα. Και είναι γνωστά τα προβλήματα που η ίδια έχει προκαλέσει στον εαυτό της.Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας έβαλε να δολοφονήσουν τον Τζαμάλ Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη. Τον έλιωσαν, μετέφεραν τα οστά του μέσα σε βαλίτσες. Ο Ερντογάν τότε τον αποκαλούσε «δολοφόνο» και έλεγε: «Δεν πρόκειται να τον αφήσω να ξεφύγει».Όταν όμως η Αμερική είπε «κάντε ειρήνη», συμφιλιώθηκαν. Και όταν είπε «στείλτε τους», έστειλαν πίσω τους δολοφόνους.Τώρα πρόκειται να εμπλακούν, στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας, και στον πόλεμο που διεξάγει στην Υεμένη.Και χθες το βράδυ πήγαν εκεί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου μας, ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Άμυνας και, δημιουργώντας τετελεσμένα, αποφάσισαν την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων εκεί.