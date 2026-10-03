Έκρηξη και κατάρρευση στην Πλάκα: Τη Δευτέρα οι απολογίες των 3 κατηγορουμένων – Παλιοί γνώριμοι των αρχών με 50 συλλήψεις!...

Την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα...





Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.



Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνονται να βγαίνουν βιαστικά από το οίκημα. Οι δυο εξ αυτών είχαν μπει στο εσωτερικό του λίγο νωρίτερα και είχαν κατευθυνθεί προς το «τυφλό» κλιμακοστάσιο, έναν κλειστό χώρο χωρίς ανοίγματα, όπου βρισκόταν ο μετρητής φυσικού αερίου.



Εκεί επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες, κόβοντας έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά απομακρύνθηκαν τρέχοντας από το κτίριο, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα.





Την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τις δικαστικές Αρχές.Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, καθώς και έναν 37χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παρέμβαση στις σωληνώσεις φέρεται να προκάλεσε θραύση αγωγού και διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην έκρηξη. Από το ισχυρό ωστικό κύμα προκλήθηκε η κατάρρευση κτιρίου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων.Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες είναι:Οι τρεις συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στην Πλάκα είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών, αφού ο 34χρονος έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, ενώ ο 37χρονος και ο 55χρονος έχουν συλληφθεί από 15 φορές ο καθένας.Οι συλλήψεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις κλοπών, ληστειών, όπλων, ναρκωτικών και βαριών σωματικών βλαβών.