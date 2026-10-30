Ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα βάζει ξανά στο τραπέζι τις «εκκρεμότητες στο Αιγαίο» παρά τα μηνύματα φιλίας προς την Ελλάδα

Τις «εκκρεμότητες στο Αιγαίο» επανέφερε στο προσκήνιο ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτσιγίες, επιλέγοντας να υπενθυμίσει ...



Οι «εκκρεμότητες» που επαναφέρει η Άγκυρα



Ο Ερτσιγίες αναγνώρισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, σημείωσε όμως ότι η πρόοδος αυτή δεν έχει επεκταθεί στην αντιμετώπιση των ανοιχτών ζητημάτων.



Ειδική αναφορά έκανε στο Αιγαίο, επισημαίνοντας ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη διάλογος ειδικά για την επίλυσή τους.



Ο Τούρκος πρέσβης επανέλαβε ότι η χώρα του επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μέσω ουσιαστικού διαλόγου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της καλής γειτονίας.



Παράλληλα, επικαλέστηκε τη Διακήρυξη των Αθηνών, που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2023, κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ελληνική πρωτεύουσα, ως πλαίσιο για τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης.



«Είμαστε κάτι περισσότερο από γείτονες» – Το μήνυμα με δύο όψεις



Παρά την αναφορά στα ανοιχτά ζητήματα του Αιγαίου, ο Τσαγατάι Ερτσιγίες επέλεξε να περιγράψει τις σχέσεις των δύο χωρών με ιδιαίτερα θετικούς όρους.



«Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από γείτονες. Μας συνδέουν η γεωγραφία, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι στενοί δεσμοί μεταξύ των λαών μας», ανέφερε.



Στη συνέχεια, επικαλέστηκε δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο.



«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. Οι διμερείς σχέσεις είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο εκλογικής εκμετάλλευσης», είχε δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος.



Ο Ερτσιγίες υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη υπέρβασης προκαταλήψεων και εσφαλμένων αντιλήψεων, με ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνες που, κατά την άποψή του, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα.



Οι αριθμοί της συνεργασίας και η επιμονή στον διάλογο



Ο Τούρκος πρέσβης παρουσίασε στοιχεία για την ανάπτυξη των οικονομικών και τουριστικών σχέσεων, αναφέροντας ότι το 2025 περίπου 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ περισσότεροι από 620.000 Έλληνες ταξίδεψαν στην Τουρκία.



Το διμερές εμπόριο έφτασε τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η συνεργασία, όπως είπε, έχει διευρυνθεί στις επενδύσεις, στον πολιτισμό, στη μετανάστευση και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.



Αναφερόμενος στον διεθνή παράγοντα, ο Ερτσιγίες σημείωσε ότι η ευθύνη για την επίλυση των διαφορών ανήκει στις δύο χώρες και ότι οι εταίροι τους μπορούν να βοηθήσουν ενθαρρύνοντας τον διάλογο και ακολουθώντας ισορροπημένη προσέγγιση.



«Το πραγματικό μας συμφέρον, ως στενών γειτόνων και συμμάχων στο ΝΑΤΟ, βρίσκεται στη συνεργασία και όχι στην αντιπαράθεση», κατέληξε.

Τις «εκκρεμότητες στο Αιγαίο» επανέφερε στο προσκήνιο ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτσιγίες, επιλέγοντας να υπενθυμίσει ότι, παρά τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών.Μιλώντας στη δεξίωση για την 103η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Τούρκος διπλωμάτης συνδύασε τις αναφορές στη φιλία και τη συνεργασία με την επισήμανση ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ειδικός διάλογος για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Αθήνα αναγνωρίζει ως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά προς οριοθέτηση την υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), ενώ η Άγκυρα θέτει ευρύτερη ατζέντα ζητημάτων στο Αιγαίο.