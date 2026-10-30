Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 80χρονου στο Γαλάτσι... Αλλοδαπός τον στραγγάλισε μέσα στο σπίτι του για να τον κλέψει

protothema.gr_Τρεις μήνες μετά τη δολοφονία ενός 80χρονου μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 48χρ...



Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, έπειτα από έρευνα που οδήγησε στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.



Το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ της 24ης Ιουλίου 2026, ενώ ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το επόμενο πρωί, στις 25 Ιουλίου, μέσα στην κατοικία του.



Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του 80χρονου προήλθε από στραγγαλισμό, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία. Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο υπνοδωμάτιο υπήρχαν διασκορπισμένα αντικείμενα, ενώ από ένα κομοδίνο είχε αφαιρεθεί το συρτάρι του.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος μπήκε στην κατοικία με σκοπό την κλοπή και, κατά την παραμονή του στον χώρο, να σκότωσε τον ηλικιωμένο.



Για τη διερεύνηση της υπόθεσης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Οι ερευνητές προχώρησαν σε συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, καταλήγοντας στην ταυτοποίηση του 48χρονου ως φερόμενου δράστη.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.



Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (29/10), σε εκτέλεση του εντάλματος, και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

protothema.gr_Τρεις μήνες μετά τη δολοφονία ενός 80χρονου μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται ότι στραγγάλισε τον ηλικιωμένο με σκοπό να τον κλέψει.