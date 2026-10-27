Ο Οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Καπετάν Δούκας, απελευθερώνει την Ελευθερούπολη Καβάλας... σαν σήμερα στις 27 Οκτωβρίου του 1912

27/10/1912: Ο οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Καπετάν Δούκας, συνεργαζόμενος με τον ελληνικό στρατό, απελευθερώνει από τους Τούρκους την Ε...









Ο Δούκας Γαϊτατζής Δούκας γεννήθηκε το 1879 στις Σέρρες. Η οικογένειά του διατηρούσε κλωστοϋφαντουργείο βάμβακος και ήταν από τις πιο εύπορες των Σερρών. Το 1900 εντάχθηκε στη Μακεδονική Άμυνα και συνεργάστηκε με τον Έλληνα πρόξενο Σερρών. Υπήρξε πράκτορας και πληροφοριοδότης του Εθνικού Κέντρου Σερρών προσπαθώντας να περιορίσει την τρομοκρατική δράση των Βουλγάρων κομιτατζήδων. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να εξοντώσει το Βούλγαρο πράκτορα Στόγιαν στην Ραχωβίτσα (Μαρμαράς), αναγκάστηκε να καταφύγει στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με το Γεώργιο Τσόντο (καπετάν Βάρδα). Επανέκαμψε στη Δυτική Μακεδονία, το 1904, ως υπαρχηγός στο σώμα του Γεώργιου Κατεχάκη (καπετάν Ρούβα) μαζί με τους Δημήτριο Νταλίπη και Σίμο Ιωαννίδη. Σύντομα ανέλαβε την αρχηγία σε αντάρτικα σώματα που δρούσαν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και στην περιοχή Γιαννιτσών.Το 1905, επικεφαλής ομάδας 20 ατόμων μετέφερε την περιοχή δράσης του στην Ανατολική Μακεδονία. Εκεί κατάφερε να αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους κομιτατζήδες και συμμετείχε σε διάφορες μάχες, στις περιοχές Φυλλίδας, Άνω Νευροκοπίου, Σιντικής και Παγγαίου. Πήρε μέρος επίσης στη μάχη της Γράτσιανης (Αγιοχώρι), όπου εξοντώθηκε ο κομιτατζής Τόντορ Πανίτσα.Ο Δούκας Γαϊτατζής έλαβε επίσης μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους, επικεφαλής 100 στρατιωτών στην περιοχή του Παγγαίου. Με αποφασιστικές ενέργειες πέτυχε την απελευθέρωση της Ελευθερούπολης κατά το Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Το 1936 εκλέχτηκε βουλευτής νομού Σερρών με το κόμμα του Ιωάννη Μεταξά. Απεβίωσε το 1938 στο Παρίσι.