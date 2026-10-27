Αιγαίο: Νέες παραβιάσεις και παραβάσεις από τουρκικά drones και ATR-72

Τρία τουρκικά drones παραβίασαν σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, τον εθνικό εναέριο χώρο, με την Άγκυρα να συνεχίζει την προκλητική συμ...

Τρία τουρκικά drones παραβίασαν σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, τον εθνικό εναέριο χώρο, με την Άγκυρα να συνεχίζει την προκλητική συμπεριφορά στον αέρα και τη θάλασσα του Αιγαίου.Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν και τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ. Ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου ATR-72 συμμετείχε επίσης στις παραβάσεις.Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 (3 UAV και 1 ATR-72)ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 3 (1 από UAV και 2 από το ATR-72)ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 3 (από τα UAV)ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο