Βία ανηλίκων: Τέσσερα παιδιά τραυματισμένα στα νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας το Σαββατοκύριακο

Τα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν τ...

Τα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στα δύο νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», ύστερα από συμπλοκές με άλλους ανηλίκους, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.Πρόκειται για ένα 12χρονο παιδί από τα Μέγαρα, ένα 14χρονο από τα Εξάρχεια, ένα 14χρονο και ένα 15χρονο από το Μαρούσι. Ευτυχώς, και οι τέσσερις ανήλικοι φέρουν ελαφρά τραύματα.1.000 ανήλικα παιδιά στα νοσοκομεία το 2025Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, διαπιστώνεται αυξητική τάση των προσελεύσεων στα νοσοκομεία τραυματισμένων παιδιών σε επεισόδια βίας μεταξύ ανηλίκων σε σχολεία, πλατείες και αλλού.Το 2025, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, μεταφέρθηκαν 1.000 ανήλικα παιδιά έως 16 ετών στα παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων και παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Εξ’ αυτών τα 400 στα δύο νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».Φέτος, εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 1.500 τραυματισμένα παιδιά που θα προσέλθουν στα επείγοντα των νοσοκομείων, εκ των οποίων πάνω από τα μισά στα δύο νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ότι κάθε μήνα προσέρχονται στα νοσοκομεία 50 παιδιά, που έχουν τραυματιστεί σε συμπλοκές.