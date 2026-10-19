Συνελήφθησαν δύο 23χρονοι με πιστόλι-ρέπλικα και σουγιά στην Ηλιούπολη

Στη σύλληψη δύο 23χρονων στην περιοχή της Ηλιούπολης προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. καθώς βρέθηκε να κατέχουν στην κατοχή τους ...



Ειδικότερα, αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή της Ηλιούπολης, εντόπισαν τους 2 νεαρούς να βρίσκονται εντός αυτοκινήτου, τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο που έγινε βρέθηκαν στην κατοχή τους πιστόλι ρέπλικα επιμελώς κρυμμένο κάτω από το κάθισμα, καθώς και αναδιπλούμενος σουγιάς.



Οι δύο δράστες συνελήφθησαν και προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Στη σύλληψη δύο 23χρονων στην περιοχή της Ηλιούπολης προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. καθώς βρέθηκε να κατέχουν στην κατοχή τους ένα πιστόλι-ρέπλικα και σουγιά.